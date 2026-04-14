Successeur de Medhi Benatia : La famille Tapie à la rescousse de l’OM ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir trouvé un nouveau président en la personne de Stéphane Richard, l’OM n’a pas encore fini ses changements au sein de son organigramme. En effet, le club phocéen doit désormais déniché le successeur de Medhi Benatia et qui sera en charge du sportif à Marseille. Et si la solution venait de la famille Tapie et l'un des fils de Bernard Tapie ?

Stéphane Richard a donc été intronisé par Frank McCourt en tant que président de l’OM. Alors qu’il sera chargé de remettre le club phocéen à flot, il devra aussi bien s’entourer à commencer d'un directeur du football pour remplacer Medhi Benatia. La quête de l’heureux élu fait aujourd’hui beaucoup parler et plusieurs noms circulent dans la presse. Qui se verra alors confier les clés du projet sportif de l’OM pour les mois à venir ?

Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ? https://t.co/BubHOZjP6Y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Ce quelqu’un doit être compétent et pas un aventurier » On parle donc de plus en plus de la succession de Medhi Benatia à l’OM. Le Marocain quittera ses fonctions à la fin de la saison. Il a été question de ce sujet ce mardi à l’occasion du Super Moscato Show. Et voilà qu’au micro de RMC, Eric Di Meco, ancien joueur du club phocéen a confié : « Déjà, que le président prenne un directeur sportif, qu’il trouve la personne du sportif avec qui il va travailler. Le problème de ce Monsieur c’est qu’il ne vient pas du football donc il va être obligé de s’appuyer sur quelqu’un. Ce quelqu’un doit être compétent et pas un aventurier. Et peut-être quelqu’un qui est conscient du problème du club, notamment du problème ».