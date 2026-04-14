L'OM annonce un projet qui va régaler les supporters !

Amadou Diawara

Ce vendredi, Frank McCourt a présenté son tout nouveau président : Stéphane Richard. Interrogé ce mercredi matin, ce dernier a dévoilé son plan d'action à l'OM. Comme il l'a affirmé lui-même, Stéphane Richard compte mener le club marseillais vers les sommets. Ce qui devrait faire plaisir aux supporters.

La semaine dernière, Frank McCourt a dévoilé le nom du nouveau président de l'OM, qui a été présenté face à la presse ce vendredi. Si, officiellement, il ne prendra ses fonctions que le 2 juillet, Stéphane Richard est déjà très impliqué avec le club marseillais. Lors d'un entretien accordé à RTL Matin ce mercredi, le dirigeant de 64 ans a dévoilé son plan d'action à l'OM.

Mercato - L'OM annonce la fin avec Medhi Benatia : Qui doit le remplacer ? https://t.co/JrGQxJfTSM — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Marseille a absolument tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs européens» « L'arrivée d'Habib Beye et le départ de Medhi Benatia en fin de saison ? C'est une période finalement assez formidable, puisqu'on va pouvoir réécrire un peu une page. Il y aura une période de transition dans laquelle je n'aurai pas encore le mandat social, mais je serai quand même très impliqué dans la vie du club et en particulier ces décisions-là. Mon état d'esprit, c'est d'être serein, parce que j'ai toujours été comme ça. Et je pense que plus on a de difficultés à gérer, plus la pression est forte, plus il faut être serein. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés devant moi, c'est certain, devant le club d'ailleurs. Mais il faut les prendre de façon calme, de façon réfléchie, de façon méthodique. (...) Il faut laisser Habib Beye faire son travail », a confié Stéphane Richard, avant d'ajouter davantage de précisions.