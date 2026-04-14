«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM !

L'espace d'un an, la fièvre émanant de sa personne s'était emparée de la Commanderie. Et ce n'est pas un de ses anciens joueurs à l'OM qui affirmera le contraire. Au cours d'une récente entrevue, cet ex-taulier du vestiaire marseillais a pris la parole dans l'optique d'évoquer son expérience avec la personne la plus folle qu'il a rencontré à l'Olympique de Marseille.
L'aventure n'aura duré qu'un an et demi à l'OM. Cependant, à l'instar de son successeur, c'était une personnalité qui avait marqué une grande partie des supporters marseillais. D'ailleurs, l'histoire retiendra qu'il fut le premier choix du désormais ex-président Pablo Longoria afin de s'occuper du groupe de l'Olympique de Marseille. Quelques années après « El Loco », un autre « fou » prenait ses quartiers à la Commanderie.
«Il était capable en mise au vert, la veille de match, de venir avec sa capuche, bouffer son plat et se barrer»
Jorge Sampaoli a été l'entraîneur de l'OM de fin février 2021 à juin 2022. Pendant presque une saison et demi, Valentin Rongier a évolué sous les ordres de l'ancien sélectionneur de l'Argentine. Une expérience assez folle à l'image du personnage qu'il a raconté à Raphaël Domenach pour le média Carré. « Monsieur Sampaoli, pour sa folie de tous les jours . C'était des comportements du quotidien, il était dans sa bulle, un peu fou. Il était capable en mise au vert, la veille de match, de venir avec sa capuche, bouffer son plat et se barrer. C'est quelque chose d'inhabituel pour nous en France. En plus avec sa dégaine, petit, costaud, tatoué de partout. C'était rigolo. La première fois où il m'a dit que j'allais jouer latéral droit. 'Vous êtes sûr coach, vous voulez que l'équipe gagne ?' 'Oui, oui... et quand on aura le ballon tu t'intégreras au milieu de terrain' ».
«Il faisait deux, trois biceps et il venait nous chauffer. Parfois on avait envie de le remettre à sa place»
Valentin Rongier a, entre autres, dévoilé une anecdote au sujet du personnage qu'était Jorge Sampaoli et notamment à la salle de musculation avec le reste de ses joueurs avec lesquels il était complice pour des parties de tennis ballon notamment. « Au départ je n'avais aucun repère, sur les vidéos la ligne défensive... Moi comme un couillon de face alors que l'adversaire attaquait la profondeur. Aucun réflexe. C'était marrant. Sampaoli c'était le plus fou. Il y a des anecdotes marrantes avec lui, notamment quand il arrivait en salle de muscu avec son petit débardeur, ses gants, il mettait sa musique et voulait boxer tout le monde. Il faisait deux, trois biceps et il venait nous chauffer. Parfois on avait envie de le remettre à sa place, mais c'était le boss, on ne pouvait pas trop ».