«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace d'un an, la fièvre émanant de sa personne s'était emparée de la Commanderie. Et ce n'est pas un de ses anciens joueurs à l'OM qui affirmera le contraire. Au cours d'une récente entrevue, cet ex-taulier du vestiaire marseillais a pris la parole dans l'optique d'évoquer son expérience avec la personne la plus folle qu'il a rencontré à l'Olympique de Marseille.

L'aventure n'aura duré qu'un an et demi à l'OM. Cependant, à l'instar de son successeur, c'était une personnalité qui avait marqué une grande partie des supporters marseillais. D'ailleurs, l'histoire retiendra qu'il fut le premier choix du désormais ex-président Pablo Longoria afin de s'occuper du groupe de l'Olympique de Marseille. Quelques années après « El Loco », un autre « fou » prenait ses quartiers à la Commanderie.

Rongier au Média carré : "Monsieur Sampaoli, pour sa folie de tous les jours . C'était des comportements du quotidien, il était dans sa bulle, un peu fou. Il était capable en mise au vert, la veille de match, de venir avec sa capuche, bouffer son plat et se barrer. C'est… pic.twitter.com/2keVejRxIL — OManiaque (@OManiaque) April 13, 2026

«Il était capable en mise au vert, la veille de match, de venir avec sa capuche, bouffer son plat et se barrer» Jorge Sampaoli a été l'entraîneur de l'OM de fin février 2021 à juin 2022. Pendant presque une saison et demi, Valentin Rongier a évolué sous les ordres de l'ancien sélectionneur de l'Argentine. Une expérience assez folle à l'image du personnage qu'il a raconté à Raphaël Domenach pour le média Carré. « Monsieur Sampaoli, pour sa folie de tous les jours . C'était des comportements du quotidien, il était dans sa bulle, un peu fou. Il était capable en mise au vert, la veille de match, de venir avec sa capuche, bouffer son plat et se barrer. C'est quelque chose d'inhabituel pour nous en France. En plus avec sa dégaine, petit, costaud, tatoué de partout. C'était rigolo. La première fois où il m'a dit que j'allais jouer latéral droit. 'Vous êtes sûr coach, vous voulez que l'équipe gagne ?' 'Oui, oui... et quand on aura le ballon tu t'intégreras au milieu de terrain' ».