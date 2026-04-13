«C’était une erreur», Laure Boulleau regrette ce changement et le fait savoir

Axel Cornic

Après avoir été l’une des joueuses les plus suivies du football français, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l’équipe de France, Laure Boulleau est passée de l’autre côté. Elle commente en effet l’actualité du ballon rond sur la chaîne cryptée Canal+ et récemment, elle a poussé un petit coup de gueule, alimentant un débat assez chaud.

C’est un changement qui fait énormément parler en ce moment. Comme des nombreux clubs ces dernières années, l’OM a dévoilé le 8 avril dernier son tout nouveau logo, coupant avec le précédent qui existait depuis 22 ans. Le problème, c’est que c’est loin de faire l’unanimité, avec les supporters marseillais qui ne semblent pas du tout satisfaits.

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞,

𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞,

𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

« En termes de timing, c'était une erreur de le faire à ce moment-là » Ce n’est pas seulement le cas des fans de l’OM, puisque de plus en plus d’observateurs externes expriment leur incompréhension devant cette décision. « Le nouveau logo de l'OM ? Quoi qu'il arrive, quand on change un logo, il y a trop d'affectif en fait » a déclaré Laure Boulleau, sur Canal+. « Ce que je pense par contre, c'est qu'en termes de timing, c'était une erreur de le faire à ce moment-là. Ça vient rajouter une pression inutile sur le sportif. Pourquoi pas le lancer quand on commence une saison ».