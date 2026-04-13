«C’était une erreur», Laure Boulleau regrette ce changement et le fait savoir

Après avoir été l’une des joueuses les plus suivies du football français, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l’équipe de France, Laure Boulleau est passée de l’autre côté. Elle commente en effet l’actualité du ballon rond sur la chaîne cryptée Canal+ et récemment, elle a poussé un petit coup de gueule, alimentant un débat assez chaud.
C’est un changement qui fait énormément parler en ce moment. Comme des nombreux clubs ces dernières années, l’OM a dévoilé le 8 avril dernier son tout nouveau logo, coupant avec le précédent qui existait depuis 22 ans. Le problème, c’est que c’est loin de faire l’unanimité, avec les supporters marseillais qui ne semblent pas du tout satisfaits.
« En termes de timing, c'était une erreur de le faire à ce moment-là »
Ce n’est pas seulement le cas des fans de l’OM, puisque de plus en plus d’observateurs externes expriment leur incompréhension devant cette décision. « Le nouveau logo de l'OM ? Quoi qu'il arrive, quand on change un logo, il y a trop d'affectif en fait » a déclaré Laure Boulleau, sur Canal+. « Ce que je pense par contre, c'est qu'en termes de timing, c'était une erreur de le faire à ce moment-là. Ça vient rajouter une pression inutile sur le sportif. Pourquoi pas le lancer quand on commence une saison ».
« Marseille ce n'est pas McDonald's, Volskwagen ou je ne sais pas quoi »
L’ancienne latéral gauche n’est d’ailleurs pas la seule, puisque sur le plateau du Canal Football Club ce sujet a suscité des vifs débats. « Je suis pour le conservatisme. Marseille ce n'est pas McDonald's, Volskwagen ou je ne sais pas quoi. Il y a un lien affectif des supporters à leurs clubs » a expliqué de son côté Bertrand Latour. « Il y a de moins en moins de joueurs formés au club. Ce qui unit, ce sont les couleurs du maillot et le stade ainsi que le logo. Marseille peut jouer à Paris et être habillé en rouge, mais ce n'est pas ça Marseille ! ».