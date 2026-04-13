Après un premier refus, les trois pistes de l'OM pour remplacer Medhi Benatia

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Directeur du football à l'OM, Medhi Benatia s'en ira à la fin de la saison. Frank McCourt a officialisé le futur départ du Marocain et la question est maintenant de savoir qui viendra le remplacer à Marseille. Alors que la quête de son successeur a débuté, l'OM aurait connu un premier échec, mais voilà que d'autres dossiers seraient toujours actifs pour venir faire oublier Benatia.

Après avoir trouvé le successeur de Pablo Longoria et nouveau président en la personne de Stéphane Richard, l'OM se cherche désormais un directeur du football. En effet, Medhi Benatia quittera ses fonctions à l'issue de la saison et il va donc falloir le remplacer à Marseille. Par qui ? Selon La Provence, Frank McCourt rechercherait un bâtisseur, humble et lucide sur la situation de l'OM et du football français. Voilà le profil auquel devra répondre le successeur de Benatia.

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Ghisolfi a dit non Qui viendra donc remplacer Medhi Benatia à l'OM ? Selon les informations du quotidien régional, l'heureux élu ne sera pas Florent Ghisolfi. Alors que ce dernier cochait de nombreuses recherchées à Marseille, voilà qu'il aurait d'ores et déjà dit non au club phocéen. En effet, sollicité pour le projet de l'OM, Ghisolfi aurait expliqué vouloir continuer l'aventure du côté de Sunderland. Un premier échec donc pour les Marseillais, mais d'autres options existeraient toujours dans cette quête du successeur de Medhi Benatia.