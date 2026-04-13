Après un premier refus, les trois pistes de l'OM pour remplacer Medhi Benatia

Directeur du football à l'OM, Medhi Benatia s'en ira à la fin de la saison. Frank McCourt a officialisé le futur départ du Marocain et la question est maintenant de savoir qui viendra le remplacer à Marseille. Alors que la quête de son successeur a débuté, l'OM aurait connu un premier échec, mais voilà que d'autres dossiers seraient toujours actifs pour venir faire oublier Benatia.
Après avoir trouvé le successeur de Pablo Longoria et nouveau président en la personne de Stéphane Richard, l'OM se cherche désormais un directeur du football. En effet, Medhi Benatia quittera ses fonctions à l'issue de la saison et il va donc falloir le remplacer à Marseille. Par qui ? Selon La Provence, Frank McCourt rechercherait un bâtisseur, humble et lucide sur la situation de l'OM et du football français. Voilà le profil auquel devra répondre le successeur de Benatia.
Ghisolfi a dit non
Qui viendra donc remplacer Medhi Benatia à l'OM ? Selon les informations du quotidien régional, l'heureux élu ne sera pas Florent Ghisolfi. Alors que ce dernier cochait de nombreuses recherchées à Marseille, voilà qu'il aurait d'ores et déjà dit non au club phocéen. En effet, sollicité pour le projet de l'OM, Ghisolfi aurait expliqué vouloir continuer l'aventure du côté de Sunderland. Un premier échec donc pour les Marseillais, mais d'autres options existeraient toujours dans cette quête du successeur de Medhi Benatia.
Bodmer, Lorenzi ou Fournier ?
C'est ainsi que trois autres noms circuleraient. Mathieu Bodmer, actuellement en poste au Havre, serait l'un d'eux. Il en serait de même pour Grégory Lorenzi. Ayant fait du très bon travail à Brest, il aurait plusieurs partisans du côté de l'OM même si la piste OGC Nice est également évoquée pour lui. Enfin, le troisième nom cité est bien connu à Marseille : Julien Fournier. Déjà passé dans l'organigramme de l'OM, il pourrait donc faire son grand retour en tant que directeur du football à la place de Medhi Benatia. A suivre...