OM - «Ils sont obligés de les vendre» : Trois gros départs sont annoncés sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement cinquième de Ligue 1, l’OM ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Un sacré coup dur pour les finances du club qui devrait être obligé de vendre plusieurs joueurs majeurs comme l’explique Vincent Moscato.

Auteur d'une saison très décevante, l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et devra donc se contenter de la Ligue Europa, bien moins rémunératrice sur le plan économique. Par conséquent, le club phocéen va devoir vendre. Et selon Vincent Moscato, personne ne sera épargnés pas même Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah.

Moscato annonce au moins 3 gros départs à l’OM « Bien sûr qu'ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs. Quand tu as 100 millions de dettes et que tu as des salaires à supprimer… Parce que quand tu as des dettes, c'est simple, il faut faire des économies. (…) Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu'il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d'Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! », lâche-t-il au micro du Moscato Show avant de poursuivre.