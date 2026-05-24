Transfert : Le PSG a fait une promesse à Julian Alvarez !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà choisi sa prochaine recrue offensive : Julian Alvarez. Malgré son échec lors de l'été 2024, Luis Campos serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato. D'ailleurs, la direction du PSG aurait fait savoir au clan du joueur qu'il avait les moyens de formuler une offre qui fera plier l'Atlético de Madrid.

A la peine à Manchester City lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez a alarmé la direction du PSG. Alors que l'attaquant de 26 ans était barré par la concurrence d'Erling Haaland, le club de la capitale a tenté de le recruter. Toutefois, Julian Alvarez a préféré signer à l'Atlético de Madrid.

«Je vois Julian Alvarez au PSG à 35%» Lors de l'été 2024, Julian Alvarez a snobé le PSG pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant raflé la mise grâce à une offensive à hauteur de 75M€. Malgré tout, le PSG n'aurait pas tiré un trait définitif sur Julian Alvarez. En effet, Luis Campos s'activerait pour offrir l'international argentin à Luis Enrique lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait déjà approché l'entourage de Julian Alvarez.