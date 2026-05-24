Transfert : Le PSG a fait une promesse à Julian Alvarez !

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà choisi sa prochaine recrue offensive : Julian Alvarez. Malgré son échec lors de l'été 2024, Luis Campos serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato. D'ailleurs, la direction du PSG aurait fait savoir au clan du joueur qu'il avait les moyens de formuler une offre qui fera plier l'Atlético de Madrid.
A la peine à Manchester City lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez a alarmé la direction du PSG. Alors que l'attaquant de 26 ans était barré par la concurrence d'Erling Haaland, le club de la capitale a tenté de le recruter. Toutefois, Julian Alvarez a préféré signer à l'Atlético de Madrid.
«Je vois Julian Alvarez au PSG à 35%»
Lors de l'été 2024, Julian Alvarez a snobé le PSG pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant raflé la mise grâce à une offensive à hauteur de 75M€. Malgré tout, le PSG n'aurait pas tiré un trait définitif sur Julian Alvarez. En effet, Luis Campos s'activerait pour offrir l'international argentin à Luis Enrique lors du prochain mercato estival, qui va ouvrir ses portes le 15 juin. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait déjà approché l'entourage de Julian Alvarez.
«Ils pourraient faire une belle offre qui satisferait l’Atletico»
Selon les informations de Gastón Edul, le PSG est prêt à payer le prix fort pour s'attacher les services de Julian Alvarez à l'intersaison 2026. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes l'auraient fait savoir au clan du joueur. « Je vois Julian Alvarez au Barça à 45%, PSG 35%, Arsenal 20%. Si le Barça veut Julian Alvarez, ils doivent le montrer avec une belle offre. Le PSG a dit à l’entourage du joueur qu’ils pourraient faire une belle offre qui satisferait l’Atletico de Madrid », a révélé le journaliste argentin. Reste à savoir si Julian Alvarez acceptera de rejoindre le PSG cette fois.