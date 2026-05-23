Transfert de Julian Alvarez : Le PSG reçoit un avertissement venu d'Espagne !

Amadou Diawara

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait à la lutte avec le FC Barcelone pour le recrutement de Julian Alvarez, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid. Interrogé par la presse espagnole ce vendredi, Joan Laporta - le président catalan - a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Depuis janvier 2025 et l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a une attaque que toute la planète envie. En effet, le quatuor composé du Géorgien, d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et de Bradley Barcola fait rêver. D'ailleurs, le PSG jouera une deuxième finale de suite en Ligue des Champions, notamment grâce à son armada offensive. Malgré tout, Lus Campos compterait étoffer davantage ce secteur lors du prochain mercato estival. En ce sens, le conseiller football du PSG aurait réactivé la piste menant à Julian Alvarez.

«Le Barça peut recruter tous les meilleurs joueurs» Lors de l'été 2024, Julian Alvarez a été transféré de Manchester City à l'Atlético de Madrid, et ce, pour une somme proche de 75M€. Malgré l'intérêt du PSG, l'international argentin a choisi de rejoindre les Colchoneros il y a près de deux ans.