Transfert de Julian Alvarez : Le PSG reçoit un avertissement venu d'Espagne !

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait à la lutte avec le FC Barcelone pour le recrutement de Julian Alvarez, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec l'Atlético de Madrid. Interrogé par la presse espagnole ce vendredi, Joan Laporta - le président catalan - a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.
Depuis janvier 2025 et l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a une attaque que toute la planète envie. En effet, le quatuor composé du Géorgien, d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et de Bradley Barcola fait rêver. D'ailleurs, le PSG jouera une deuxième finale de suite en Ligue des Champions, notamment grâce à son armada offensive. Malgré tout, Lus Campos compterait étoffer davantage ce secteur lors du prochain mercato estival. En ce sens, le conseiller football du PSG aurait réactivé la piste menant à Julian Alvarez.
«Le Barça peut recruter tous les meilleurs joueurs»
Lors de l'été 2024, Julian Alvarez a été transféré de Manchester City à l'Atlético de Madrid, et ce, pour une somme proche de 75M€. Malgré l'intérêt du PSG, l'international argentin a choisi de rejoindre les Colchoneros il y a près de deux ans.
«C’est nous qui fixons les conditions»
S'il n'a pas réussi à boucler le transfert de Julian Alvarez à l'intersaison 2024, Luis Campos n'aurait pas abandonné l'idée de l'attirer vers le PSG pour autant. En effet, le conseiller football parisien serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Toutefois, Luis Campos devra se frotter à son homologue du FC Barcelone : Deco. D'ailleurs, Joan Laporta a affirmé que le Barça était capable de s'offrir l'attaquant de 26 ans, et ce, même si son prix avoisinerait les 100M€. « Nous n’écartons personne car le Barça peut recruter tous les meilleurs joueurs. C’est nous qui fixons les conditions. Le club ne fera rien d'insensé sur le marché des transferts », a confié le président du Barça face à la presse espagnole ce samedi.