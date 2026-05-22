PSG - Transfert de Julian Alvarez : Un coéquipier répond à une «question très gênante» sur son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid dès le prochain mercato estival. En effet, l'international argentin serait dans le collimateur du PSG, entre autres. Interrogé par la presse espagnole, Marcos Llorente a lâché ses vérités sur l'avenir de son coéquipier.

Depuis l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025, le PSG a une armada offensive exceptionnelle. En effet, Luis Enrique peut compter sur le Géorgien, ainsi que sur Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué... sans oublier Gonçalo Ramos ou encore Kang-In Lee. Grâce à cette attaque de feu, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va disputer une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive le samedi 30 mai. Après son sacre à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter, le PSG va se frotter à Arsenal au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

«Lui-même ne le sait probablement pas encore à ce jour» Malgré la présence de ses quatre attaquants de choc - à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola - Luis Campos verrait d'un bon œil l'idée de recruter un nouveau joueur offensif de classe mondiale : Julian Alvarez. Ayant la cote sur le marché, le pensionnaire de l'Atlético de Madrid pourrait donc changer de club cet été, et ce, même si son contrat arrivera à terme le 30 juin 2030. Conscient de la situation, Marcos Llorente a entretenu le flou quant à l'avenir de son coéquipier.