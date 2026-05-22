Transfert de Maghnes Akliouche : La Premier League déclare la guerre au PSG ?

Cet été, Maghnes Akliouche a de grandes chances de quitter l’AS Monaco, où il évolue depuis 2018. Le milieu offensif est suivi depuis très longtemps par le PSG, mais le club de la capitale ne serait pas le seul à avoir des vues sur le Français. En effet, deux formations de Premier League aimeraient également attirer le Monégasque de 24 ans.
Cela fait un moment déjà que le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le mercato en recrutant dorénavant des jeunes joueurs français si possible. Cela s’est confirmé avec les arrivées de Désiré Doué, Bradley Barcola, ou bien encore Lucas Chevalier. Le club de la capitale ne souhaite toutefois pas s’arrêter là, car il aurait trouvé une nouvelle piste pour cet été. Le champion de France est très intéressé par le milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche.
Le PSG concurrencé par deux clubs anglais pour Akilouche
Depuis plusieurs saisons maintenant, Maghnes Akliouche a prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises, tout en délivrant onze passes décisives. Des statistiques qui plaisent donc au PSG et, d’après les informations de L’Équipe, Liverpool pourrait également tenter sa chance. Ce vendredi, Teamtalk nous apprend de son côté qu’Akliouche ferait partie des pistes de Newcastle pour potentiellement remplacer Anthony Gordon, qui est annoncé dans le viseur du Bayern Munich depuis plusieurs semaines.
Direction la Coupe du monde pour Akliouche
En attendant de peut-être quitter l’AS Monaco cet été, Maghnes Akliouche va surtout vivre une grande aventure. Le milieu de terrain offensif a été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026. Même s’il ne part pas avec un statut de titulaire, le Monégasque pourrait avoir un peu de temps de jeu pendant la compétition, ce qui pourrait faire grimper sa valeur marchande, qui est estimée aujourd’hui à 50M€.