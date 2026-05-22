Nouvel entraîneur à l'OM : L'After Foot propose un nom auquel personne n'avait pensé !

L'avenir d'Habib Beye ne passe clairement plus par l'OM. D'ailleurs, le club phocéen s'activerait pour trouver un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent à l'image de Bruno Génésio et Christophe Galtier, mais dans l'After Foot, le journaliste Elton Mokolo glisse un nom auquel personne n'avait pensé : José Bordalás.
Arrivé sur le banc de l'OM en cours de saison, Habib Beye n'a accompli aucun des objectifs qui lui avaient été fixés. C'est la raison pour laquelle son avenir à Marseille semble incertain et le club phocéen cherche d'ailleurs à le remplacer. Mais alors que Bruno Génésio est régulièrement cité, Elton Mokolo était présent sur le plateau de l'After Foot et a d'ailleurs donné deux noms, dont celui de José Bordalás, auquel personne n'avait pensé jusque-là.
Elton Mokolo conseille José Bordalás à l'OM
« Il est déjà passé par la Ligue 1 et il a eu deux podiums de suite, c'est Adi Hütter (limogé de Monaco en octobre 2025). Dans un contexte où il devait relancer Monaco qui sortait d'une sixième place, il a contribué à deux podiums de suite et l'OM signe des deux mains pour ça, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2022 et 2023 », confie-t-il au micro de l'émission de RMC avant de poursuivre avec un autre nom : « Ma deuxième option est beaucoup plus latine. Dans un contexte où il est habitué à faire des budgets à la baisse, il est aux portes de la 6e place Liga: José Bordalás de Getafe. Ils ont besoin d'entraîneurs qui, avec très peu de choses, arrivent à être compétitifs. Tudor arrivait de nulle part et il a réussi à performer ».
«Ils ont besoin d'entraîneurs qui, avec très peu de choses, arrivent à être compétitifs»
Egalement présent sur le plateau de l'After Foot, Maxime Chanot quant à lui imagine plutôt Christophe Galtier sur le banc de l'OM : « Je pensais à Christophe Galtier, qui est dans les petits papiers. Il faut un entraîneur qui connaisse la maison et on connaît le lien de Galtier avec l'OM. Il a la mentalité du club, l'expérience de la Ligue 1 et il a déjà gagné avec le PSG, Saint-Etienne (la Coupe de la Ligue en 2013), et avec Lille dans une Ligue 1 qui était ultra dominée par le PSG. Il a surtout l'expérience de gérer des grands vestiaires et c'est ce qui a peut-être fait défaut à Habib Beye cette année. Pour moi, c'est le candidat-type et surtout, il est libre, il va quitter Neom et peut arriver sans indemnité de transfert. A l'heure où l'OM va devoir faire des économies, Galtier est le meilleur choix pour l'OM la saison prochaine ».