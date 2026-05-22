Nouvel entraîneur à l'OM : L'After Foot propose un nom auquel personne n'avait pensé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir d'Habib Beye ne passe clairement plus par l'OM. D'ailleurs, le club phocéen s'activerait pour trouver un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent à l'image de Bruno Génésio et Christophe Galtier, mais dans l'After Foot, le journaliste Elton Mokolo glisse un nom auquel personne n'avait pensé : José Bordalás.

Arrivé sur le banc de l'OM en cours de saison, Habib Beye n'a accompli aucun des objectifs qui lui avaient été fixés. C'est la raison pour laquelle son avenir à Marseille semble incertain et le club phocéen cherche d'ailleurs à le remplacer. Mais alors que Bruno Génésio est régulièrement cité, Elton Mokolo était présent sur le plateau de l'After Foot et a d'ailleurs donné deux noms, dont celui de José Bordalás, auquel personne n'avait pensé jusque-là.

Elton Mokolo conseille José Bordalás à l'OM « Il est déjà passé par la Ligue 1 et il a eu deux podiums de suite, c'est Adi Hütter (limogé de Monaco en octobre 2025). Dans un contexte où il devait relancer Monaco qui sortait d'une sixième place, il a contribué à deux podiums de suite et l'OM signe des deux mains pour ça, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2022 et 2023 », confie-t-il au micro de l'émission de RMC avant de poursuivre avec un autre nom : « Ma deuxième option est beaucoup plus latine. Dans un contexte où il est habitué à faire des budgets à la baisse, il est aux portes de la 6e place Liga: José Bordalás de Getafe. Ils ont besoin d'entraîneurs qui, avec très peu de choses, arrivent à être compétitifs. Tudor arrivait de nulle part et il a réussi à performer ».