Mercato : Un club étranger réclame une faveur au PSG ?

En janvier 2024, le PSG décidait de miser 20M€ sur Gabriel Moscardo, qui était alors considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs au Brésil. Toutefois, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer à Paris, qui l’a donc prêté au Stade de Reims, et cette saison il évolue avec Braga. D’ailleurs le club portugais aimerait bien pouvoir le garder un peu plus longtemps que prévu.
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train sur le mercato du PSG. Le club de la capitale serait notamment très intéressé par Julian Alvarez, pour qui une offre folle pourrait être faite. Paris va également devoir gérer les retours de prêt et cela va demander beaucoup de travail à Luis Campos. Toutefois, certains dossiers devraient être un peu plus simples à gérer.
Braga veut conserver Moscardo
Parmi les joueurs prêtés par le PSG cette saison, on retrouve notamment Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain arrivé en janvier 2024 à Paris n’y a pour le moment jamais eu sa chance et il a donc rejoint Braga l’été dernier sous la forme d’un prêt pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. D’après les informations d’O Jogo, le quatrième de Liga Portugal Betclic serait d’ailleurs satisfait du jeune Brésilien et aimerait donc demander au champion de France un nouveau prêt d’un an.
Une saison pleine pour Moscardo
Avec Braga, Gabriel Moscardo a été utilisé au milieu de terrain, mais il a également souvent rendu service en défense centrale où il a été plutôt bon. Cette saison, le Brésilien a pris part à 39 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 1527 minutes avec au passage un but et une passe décisive. Reste à voir la décision que prendra Luis Enrique à son sujet, qui aime beaucoup pouvoir s’appuyer sur des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes et qui sont jeunes. Du haut de ses 20 ans, Gabriel Moscardo pourrait peut-être représenter l’avenir du PSG.