Mercato : Un club étranger réclame une faveur au PSG ?

Alexis Brunet

En janvier 2024, le PSG décidait de miser 20M€ sur Gabriel Moscardo, qui était alors considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs au Brésil. Toutefois, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer à Paris, qui l’a donc prêté au Stade de Reims, et cette saison il évolue avec Braga. D’ailleurs le club portugais aimerait bien pouvoir le garder un peu plus longtemps que prévu.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train sur le mercato du PSG. Le club de la capitale serait notamment très intéressé par Julian Alvarez, pour qui une offre folle pourrait être faite. Paris va également devoir gérer les retours de prêt et cela va demander beaucoup de travail à Luis Campos. Toutefois, certains dossiers devraient être un peu plus simples à gérer.

Braga veut conserver Moscardo Parmi les joueurs prêtés par le PSG cette saison, on retrouve notamment Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain arrivé en janvier 2024 à Paris n’y a pour le moment jamais eu sa chance et il a donc rejoint Braga l’été dernier sous la forme d’un prêt pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. D’après les informations d’O Jogo, le quatrième de Liga Portugal Betclic serait d’ailleurs satisfait du jeune Brésilien et aimerait donc demander au champion de France un nouveau prêt d’un an.