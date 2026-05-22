PSG - Nice : Bagarres dans les rues de Paris entre supporters, la FFF hausse le ton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis quelques années, le climat est délétère entre une poignée d'ultras du PSG et de l'OGC Nice. De passage dans la capitale pour la finale de la Coupe de France entre le GYM et le RC Lens, certains d'entre eux en ont profité pour se chauffer avec des supporters du Paris Saint-Germain. Des altercations qui ont dégénéré dans les rues du 10ème arrondissement, condamnées ce samedi par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

Jeudi soir, à 24 heures du coup d'envoi de la finale de Coupe de France opposant le RC Lens à l'OGC Nice au Stade de France, des dizaines de supporters du PSG et du GYM ont été à l'origine de violentes altercations dans le 10ème arrondissement de Paris près du canal Saint-Martin. Le bar-restaurant « L'Atmosphère » a été dégradé par les hooligans des deux camps. Des vitres de l'établissement ont été visées, mais c'est surtout le bilan santé qui est préoccupant. Six blessés ont été recensés dont un qui se trouve dans un état très grave d'après L'Equipe. Pas moins de 65 personnes sont allées en garde à vue. Une soirée qui fait mal à la réputation du sport.

«C'est à la justice d'identifier et de sanctionner les fauteurs de trouble» Ce vendredi soir, Philippe Diallo a pris la parole sur les ondes de RMC avant que le RC Lens et l'OGC Nice donnent le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France. L'occasion pour le président de la Fédération française de football de monter au créneau au vu des tristes évènements survenus dans la capitale. « Les incidents de jeudi entre supporters près du canal Saint-Martin ? Je veux condamner le plus fermement ce qui s'est passé hier soir dans les rues de Paris. Je ne voudrais même pas dire que ce sont des supporters, parce qu'on est là dans la pure délinquance. C'est à la justice d'identifier et de sanctionner les fauteurs de trouble ».