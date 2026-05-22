«Tout est faux» : Le démenti de la FFF sur la baisse des primes pour les joueurs de l'équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France, et plus particulièrement son vestiaire, est visée par des coupes budgétaires au même titre que l'ensemble des équipes tricolores de la Fédération française de football. C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe ce vendredi. Néanmoins, elle ne pourrait pas être plus éloignée de la réalité. Avant la finale de Coupe de France entre Lens et Nice au Stade de France, le patron de la FFF Philippe Diallo a remis les pendules à l'heure.

La Coupe du monde approche à grands pas. Entre le 11 juin et le 19 juillet prochain dans les stades des Etats-Unis, du Mexique et du Canada, les 48 sélections qualifiées pour cet évènement planétaire tenteront de succéder à l'Argentine et de rafler le Saint-Graal. L'équipe de France sera revancharde après sa défaite en finale contre l'Albiceleste au Qatar (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Mais une information extrasportive circule dans la presse ces dernières heures avant le départ des joueurs de Didier Deschamps pour leur camp de base à Boston.

Philippe Diallo dément l'information de L'Equipe avant la finale de la Coupe de France L'Equipe a fait état ce vendredi soir à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice au Stade de France que la Fédération française de football opérait depuis le début de l'année 2026 des coupes budgétaires afin de faire des économies. En raison d'un prize money moins alléchant qu'initialement prévu de la part de la FIFA pour le Mondial, le président de la FFF Philippe Diallo se serait entretenu avec les joueurs de l'équipe de France en mars dernier pendant la trêve internationale dans le but de leur demander d'accepter de baisser le montant des primes liées à la Coupe du monde.