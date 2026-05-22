F1 - «J'ai versé une larme» : Le moment que Lewis Hamilton n'attendait plus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar d'un bon nombre de suiveurs invétérés des Gunners, Lewis Hamilton a souffert pendant de longues années et plus particulièrement ces dernières saisons au cours desquelles Arsenal était si proche du but sans jamais aller chercher le Saint-Graal lors du sprint final. Mais ça y est, le septuple champion de Formule 1 peut enfin exulter : son club de coeur a remporté la Premier League mardi soir, le plongeant dans un torrent d'émotions.

Lewis Hamilton a fêté son 41ème anniversaire au mois de janvier. Le septuple champion du monde de Formule 1 a d'ailleurs célébré son premier podium depuis son arrivée chez Ferrari l'année dernière pendant le Grand Prix de Chine à la mi-mars. Quelques semaines plus tard, son club de football de cœur mettait un terme à une longue disette de 22 ans. Mardi soir, 24 heures après la victoire d'Arsenal à l'Emirates Stadium face à Burnley (1-0), Manchester City concédait le match nul à Bournemouth. Un résultat qui permettait au club londonien d'être sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis la saison des Invincibles en 2003/2004.

«C'était très émouvant» Lewis Hamilton, supporter des Gunners depuis l'âge de 5 ans après une discussion avec sa soeur, était âgé de 19 ans lorsque son équipe fétiche réalisait cette prouesse. Il aura fallu qu'il attende deux décennies pour savourer un nouveau titre de Premier League. En conférence de presse au Canada en marge du Grand Prix de ce week-end sur le circuit Gilles Villeneuve, le numéro 44 de Ferrari s'est attardé sur cette semaine spéciale pour lui et l'ensemble des fans d'Arsenal aux quatre coins du monde. « C'était très émouvant. Pour être honnête, j'ai versé une larme. Je me souviens, j'avais cinq ans et je jouais à Stevenage, à Peartree Way ; je jouais au foot dans le coin avec des amis. J'étais le seul enfant noir du quartier parmi ceux avec qui je jouais. Je me souviens que j’essayais de m’intégrer. Ils soutenaient tous des équipes différentes : West Ham, Tottenham et Manchester. Alors je passais de l’une à l’autre quand j’avais 4 ou 5 ans, selon avec qui j’étais. Et ma sœur, je lui ai envoyé un message l’autre jour, elle me raccompagnait à la maison et m’a demandé quelle équipe je supportais. Elle m’a donné un petit coup de coude, m’a donné un petit coup dans le bras et m’a dit : "Tu dois supporter Arsenal" ».