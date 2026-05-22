Justice : Kylian Mbappé intervient pour défendre Achraf Hakimi, un danger est annoncé !

Ce vendredi, RMC et BFM TV révèlent que Kylian Mbappé a déposé une nouvelle déposition concernant l’enquête pour viol autour d’Achraf Hakimi. Alors que l’attaquant du Real Madrid a notamment affirmé que la juge d’instruction avait mal interprété sa première déposition, l’avocat de la victime présumée a accusé le Français de prendre un risque. Explications.
Depuis février 2023, Achraf Hakimi est dans le viseur de la justice, et fait l’objet d’une enquête pour le viol d’une jeune femme de 24 ans. En février 2026, la juge d’instruction a décidé de renvoyer la star du PSG devant la cour criminelle. Le Marocain et son clan ont décidé de faire appel et en attendant le verdict, Kylian Mbappé est intervenu dans cette affaire. L’attaquant du Real Madrid, très proche d’Hakimi, avait effectué une déposition devant la justice il y a trois ans.
Mbappé intervient de nouveau pour Hakimi
Comme révélé par RMC et BFM TV, au sein de la déposition de Kylian Mbappé, la juge a notamment retenu ceci : « Achraf m’a dit qu’ils se sont embrassés, je lui ai demandé s’il lui avait fait quelque chose mal. Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu’à aucun moment il n’avait senti de refus de la part de la jeune femme ». Et dernièrement, Mbappé est revenu sur cette dernière phrase par le biais d’une nouvelle attestation transmise à la justice, insistant sur le fait qu’il ait bien prononcé « des parties intimes », et non pas « les parties intimes » comme la juge avait pu le comprendre.
« Kylian Mbappé se risque désormais à prétendre que les 'parties intimes' n’auraient pas de connotation sexuelle. La justice appréciera »
L'avocate de la plaignante Me Pardo, a réagi à ce nouvel élément de l’enquête donné par Kylian Mbappé. « Aujourd'hui est produite par Achraf Hakimi une attestation de Kylian Mbappé dans laquelle il tente de revenir sur les déclarations univoques qu’il avait faites devant les enquêteurs il y a trois ans. Il avait spontanément déclaré qu’Achraf Hakimi avait caressé les parties intimes de ma cliente, et avait ainsi contredit la version d’Achraf Hakimi sur un point majeur. En dépit du bon sens Kylian Mbappé se risque désormais à prétendre que les 'parties intimes' n’auraient pas de connotation sexuelle. La justice appréciera. »