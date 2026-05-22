Justice : Kylian Mbappé intervient pour défendre Achraf Hakimi, un danger est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, RMC et BFM TV révèlent que Kylian Mbappé a déposé une nouvelle déposition concernant l’enquête pour viol autour d’Achraf Hakimi. Alors que l’attaquant du Real Madrid a notamment affirmé que la juge d’instruction avait mal interprété sa première déposition, l’avocat de la victime présumée a accusé le Français de prendre un risque. Explications.

Depuis février 2023, Achraf Hakimi est dans le viseur de la justice, et fait l’objet d’une enquête pour le viol d’une jeune femme de 24 ans. En février 2026, la juge d’instruction a décidé de renvoyer la star du PSG devant la cour criminelle. Le Marocain et son clan ont décidé de faire appel et en attendant le verdict, Kylian Mbappé est intervenu dans cette affaire. L’attaquant du Real Madrid, très proche d’Hakimi, avait effectué une déposition devant la justice il y a trois ans.

Mbappé intervient de nouveau pour Hakimi Comme révélé par RMC et BFM TV, au sein de la déposition de Kylian Mbappé, la juge a notamment retenu ceci : « Achraf m’a dit qu’ils se sont embrassés, je lui ai demandé s’il lui avait fait quelque chose mal. Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu’à aucun moment il n’avait senti de refus de la part de la jeune femme ». Et dernièrement, Mbappé est revenu sur cette dernière phrase par le biais d’une nouvelle attestation transmise à la justice, insistant sur le fait qu’il ait bien prononcé « des parties intimes », et non pas « les parties intimes » comme la juge avait pu le comprendre.