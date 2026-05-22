PSG : Un journaliste balance sur la «solitude» de Lucas Chevalier

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’a pas connu une adaptation facile à Paris. Désormais relégué dans la hiérarchie des gardiens, le portier formé au LOSC ne semble pas s’être particulièrement intégré au vestiaire parisien. En témoigne une scène racontée par un journaliste de l’Equipe qui a suivi la saison du champion de France.
L’été dernier, Luis Enrique a pris une grosse décision concernant le poste de gardien de but au PSG. Arrivé contre 55M€ (bonus compris) afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a vécu un calvaire pour sa première saison à Paris. Coupable de plusieurs erreurs, le jeune gardien français a été remplacé à la mi-saison par Matvey Safonov. De son côté, le Russe s’est véritablement imposé, réalisant de belles prestations, et prenant de l’importance petit à petit au sein du vestiaire du PSG.
Lucas Chevalier esseulé au PSG ?
De son côté, rien ne semble être allé à l’endroit pour Lucas Chevalier. Car en interne, plusieurs sources ont indiqué que l’ancien du LOSC avait du mal à s’intégrer dans le vestiaire du club. Ayant suivi la saison du PSG pour le journal l’Equipe, le journaliste Hugo Delom se souvient notamment d’une scène marquante lors de la préparation des joueurs avant la rencontre de championnat face à Angers (0-3) le 25 avril dernier.
« De la solitude d'un Lucas Chevalier, plongé dans ses postures de yoga, écouteurs dans les oreilles »
« Sous le regard d'officiers de sécurité inquiets qu'on puisse observer cette scène de vie, les joueurs parisiens ont lancé leur échauffement. Et nous, à un mètre, derrière une vitre, on regardait. Une demi-heure, une éternité à l'échelle parisienne. Des scènes banales, mais qui disent beaucoup des équilibres de vestiaire. De la solitude d'un Lucas Chevalier, plongé dans ses postures de yoga, écouteurs dans les oreilles. De l'humour d'un Lucas Beraldo qui, en claquettes-chaussettes, n'en finissait plus de chambrer. De la complicité du « clan » portugais qui se faisait des pichenettes », décrit ainsi le journaliste.