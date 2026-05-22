PSG : Un journaliste balance sur la «solitude» de Lucas Chevalier

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’a pas connu une adaptation facile à Paris. Désormais relégué dans la hiérarchie des gardiens, le portier formé au LOSC ne semble pas s’être particulièrement intégré au vestiaire parisien. En témoigne une scène racontée par un journaliste de l’Equipe qui a suivi la saison du champion de France.

L’été dernier, Luis Enrique a pris une grosse décision concernant le poste de gardien de but au PSG. Arrivé contre 55M€ (bonus compris) afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a vécu un calvaire pour sa première saison à Paris. Coupable de plusieurs erreurs, le jeune gardien français a été remplacé à la mi-saison par Matvey Safonov. De son côté, le Russe s’est véritablement imposé, réalisant de belles prestations, et prenant de l’importance petit à petit au sein du vestiaire du PSG.

Lucas Chevalier esseulé au PSG ? De son côté, rien ne semble être allé à l’endroit pour Lucas Chevalier. Car en interne, plusieurs sources ont indiqué que l’ancien du LOSC avait du mal à s’intégrer dans le vestiaire du club. Ayant suivi la saison du PSG pour le journal l’Equipe, le journaliste Hugo Delom se souvient notamment d’une scène marquante lors de la préparation des joueurs avant la rencontre de championnat face à Angers (0-3) le 25 avril dernier.