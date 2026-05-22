Achraf Hakimi accusé de viol : Kylian Mbappé intervient après un énorme quiproquo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2023, Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme âgée de 24 ans. Alors qu’il y a trois ans, son grand ami et ancien coéquipier au PSG Kylian Mbappé avait effectué une déposition dans cette affaire, l’attaquant du Real Madrid est venu transmettre à la justice une nouvelle version de son témoignage, la faute à un gros quiproquo. Explications.

Le dossier de justice concernant Achraf Hakimi est toujours en cours. Pour rappel, la star du PSG est accusée depuis 2023 d’avoir violé une jeune femme à son domicile. Il y a quelques mois, la juge d’instruction de cette affaire avait décidé de renvoyer l’international Marocain devant une cour criminelle. Cependant, cette décision fait actuellement l’objet d’un appel de la part d’Hakimi et de sa défense. Et comme le révèle RMC et BFMTV ce vendredi, un nouvel élément concernant Kylian Mbappé vient de faire irruption dans cette affaire.

En 2023, Kylian Mbappé avait témoigné dans l’affaire En effet, il y a trois ans, la star du Real Madrid, très proche de son ancien coéquipier au PSG, avait effectué une déposition avec un témoignage important concernant cette affaire de viol. Au sein de cette fameuse déposition, Kylian Mbappé déclarait notamment : « Je lui ai posé des questions très rapidement, je voulais savoir qui c’était, où c’était et il m’a parlé de deux femmes qu’il avait rencontrées le soir même. Il m’a dit que ça s’était bien passé avec ces deux femmes. Je pense qu’il voulait coucher avec elle, du moins c’est ce que j’en déduis du fait d’une rencontre aussi tardive. Il m’a montré les messages et j’ai constaté que c’était elle qui souhaitait venir chez lui. Achraf m’a dit qu’ils se sont embrassés, je lui ai demandé s’il lui avait fait quelque chose mal. Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes mais qu’à aucun moment il n’avait senti de refus de la part de la jeune femme. »