Transferts : Le PSG et l’OM ont une piste en commun sur le marché !

Amadou Diawara

Très en vue avec les U19 du Montpellier HSC, Laciné Megnan-Pavé a signé son premier contrat professionnel au mois de février. Malgré tout, le crack de 15 ans pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. En effet, le jeune attaquant serait dans le collimateur de nombreuses écuries européennes, dont l'OM et le PSG.

Le PSG et l'OM pourrait batailler ferme lors du prochain mercato estival. En effet, les deux clubs rivaux auraient une cible en commun. Il s'agirait de Laciné Megnan-Pavé. D'après les indiscrétions de La Provence, le PSG et l'OM seraient tombé sous le charme de la pépite de 15 ans, qui évolue dans l'équipe U19 du Montpellier HSC.

Un transfert à 6M€ pour Laciné Megnan-Pavé S'il a paraphé son tout premier bail professionnel à Montpellier au mois de février, Laciné Megnan-Pavé pourrait ne plus faire long feu dans son club. A en croire La Provence, l'attaquant et capitaine de l'équipe de France U16 est considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs. A tel point que les recruteurs se sont bousculés pour le voir à l'œuvre cette saison. S'ils ont identifié le profil de Laciné Megnan-Pavé il y a un an et demi, les dirigeants de l'OM se sont cassés les dents sur ce dossier, et ce, à cause de l’accord de non-sollicitation (ANS) signé par le joueur, arrivé au MHSC à l’âge de 6 ans.