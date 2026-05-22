«C'est complétement lunaire» : L'OM va devoir payer sa prochaine recrue... et ce n'était pas prévu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a déjà choisi son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, le successeur de Medhi Benatia se fait toujours attendre. Il pourrait s'agir de Grégory Lorenzi, qui a déjà annoncé son départ de Brest, mais alors que ce dernier s'était rapproché de l'OGC Nice, l'OM pourrait être contrait de payer pour le recruter.

L'OM prépare une grosse révolution en coulisses qui a débuté par le départ de Pablo Longoria, remplacé par Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions officiellement le 2 juillet. Mais il va également falloir trouver un nouveau directeur sportif, après le départ de Medhi Benatia, et le club phocéen semble avoir choisi Grégory Lorenzi qui a quitté ses fonctions à Brest. Néanmoins, dans le même temps, il aurait également donné son accord à l'OGC Nice. Par conséquent, selon Benoit Trémoulinas, l'OM pourrait bien être contraint de payer pour recruter Lorenzi, ce qui n'était absolument pas prévu.

Gros doute à l'OM pour Lorenzi « C’est complètement lunaire ! Après, si l’Olympique de Marseille veut vraiment Lorenzi, ils mettront la main à la poche et ils paieront. S’ils veulent vraiment l’avoir, ils feront ça les dirigeants olympiens. Ce qui me dérange un petit peu c’est que j’aurais préféré que le président de l’Olympique de Marseille ait déjà son directeur sportif et qu’ensemble ils choisissent un coach. Parce que généralement, quand c’est comme ça… Si je pense qu’ils ne se parlent pas déjà ? Peut-être, mais j’aurais préféré ça », confie l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.