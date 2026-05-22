Rugby : Le manager de l’UBB avoue tout, «il fallait que j’arrête ou que je parte»

Axel Cornic

Architecte des succès récents de l’Union Bordeaux-Bègles, Yannick Bru n’a pas toujours eu la vie facile comme manager. Après avoir intégré le staff du Stade Toulousain à la suite de sa retraite, l’ancien talonneur a également travaillé avec le XV de France ou l’Aviron Bayonnais, allant même jusqu’à s’expatrier en Afrique du Sud, du côté des Sharks.

Après le Stade Rochelais, l’UBB s’est affirmé comme le principal rival d’un Stade Toulousain qui domine le Top 14 depuis trois ans. Et s’ils ont échoué à deux reprises en finale du Championnat, les Bordélo-bèglais ont réussi à rafler le premier titre de leur histoire la saison dernière en Champions Cup et ils pourraient bien récidiver.

« Il y a des moments où on sent qu'on est au bout » L’homme derrière le succès de l’UBB n’est autre que Yannick Bru, pour qui la vie de manager n’a pourtant pas toujours été facile. « Je pense que tous les managers sont des gars courageux, valeureux, braves, travailleurs, qui veulent rendre à leurs actionnaires ou leurs présidents la confiance qui leur a été témoignée. Aucun manager de Top 14 ne gère sa charge de travail. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on sent qu'on est au bout, qu'il y a un niveau d'émotion qui grandit trop dans notre prise de décision » a déclaré le manager bordelo-bèglais, dans un entretien accordé à Midi Olympique.