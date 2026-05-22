Mercato - Le PSG sur un profil idéal pour cet été : «Il s'en fout d'être remplaçant»

Axel Cornic

Après s’être montré très calme lors des dernières sessions de mercato, le Paris Saint-Germain pourrait bien se lâcher cet été. On annonce en effet au moins une recrue par ligne et c’est notamment le cas en attaque, où Luis Enrique pourrait perdre Gonçalo Ramos. Mais une piste se précise déjà pour le remplacer et elle pourrait bien être la bonne...

Quelle va être la première recrue parisienne de l’été ? La saison n’est pas encore terminée, avec une finale de Ligue des Champions à jouer, mais certains se posent déjà la question. Il faut dire que les choses pourraient bouger au PSG, ou certains joueurs ne seraient plus vraiment satisfait de leur situation.

Gonçalo Ramos prêt à quitter le PSG ? Cela semble être le cas de Gonçalo Ramos, devenu depuis un an la doublure officielle d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque. Et encore, on a souvent vu Luis Enrique se passer de ses services, préférant miser sur Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Ainsi, l’attaquant portugais du PSG souhaiterait trouver un club lui offrant une place de titulaire indiscutable pour la saison prochaine et plusieurs options se seraient déjà présentées, avec notamment l’AC Milan du côté de la Serie A.