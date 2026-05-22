«Ce n'était pas vrai» : Benatia et Longoria ont menti à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison n'aurait pas été de tout repos pour l'Olympique de Marseille qui doit se contenter d'une cinquième place en Ligue 1. Et pour Jérôme Rothen, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont clairement menti au sujet du projet qu'ils comptaient mettre en place à l'OM.

En entamant la saison, l'OM avait de grandes ambitions grâce à un nouveau mercato animé, mais également une qualification pour la Ligue des champions. Il faut dire que Pablo Longoria et Medhi Benatia s'étaient lancés dans un projet sur le long terme en misant enfin sur la stabilité avec notamment Roberto De Zerbi sur le banc. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu pour le club marseillais, seulement cinquième de Ligue 1 et donc qualifié par la Ligue Europa. Pour Jérôme Rothen, il s'agit donc d'un énorme échec pour le duo qui était aux commandes de l'OM. Au point de parler de mensonge concernant le projet annoncé en début de saison.

Rothen fracasse le projet de l'OM ! « Pour la saison de l'OM, je vais mettre un 6 sur 20. C'est juste catastrophique ! À Marseille, il s’est passé tellement de choses cette saison… D’entrée, tout s’est mal passé, il n’y a eu que des dingueries dans le vestiaire. Il y a eu des choix forts pris par le directeur du football », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de rajouter une couche.