«Il m’a contacté» : La révélation de Jacques-Henri Eyraud sur la présidence de l’OM

Dans quelques semaines, Stéphane Richard deviendra officiellement le nouveau président de l’Olympique de Marseille, le début d’un nouveau chapitre du projet McCourt. Premier homme à avoir été nommé à la tête du club après le rachat du club par l’homme d’affaires américain, Jacques-Henri Eyraud a pu échanger avec son successeur.
L’Olympique de Marseille va changer de visage durant l’été, avec l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante. Frank McCourt a notamment choisi Stéphane Richard pour prendre la présidence du club phocéen, en lieu et place de Pablo Longoria, parti en cours de saison. « Les journées sont doubles, entre l'OM et la banque d'affaires pour laquelle je travaille jusqu'au 30 juin, a-t-il confié dans les colonnes de L'Equipe. Mais il est important d'être 100 % opérationnel pour le club, de me fondre dans le système, de comprendre qui fait quoi, quels sont les problèmes à régler. »
Avant de prendre officiellement ses fonctions début juillet, Stéphane Richard a pris le soin de rencontrer plusieurs connaisseurs de l'environnement marseillais, dont Jacques-Henri Eyraud, l’un de ses prédécesseurs.
« Je n'ai pas participé à son recrutement, ni de près, ni de loin »
« Il m'a contacté, mais comme il l'a fait avec d'autres personnes impliquées dans le club ou dans la ville, je n'ai pas participé à son recrutement, ni de près, ni de loin », a fait savoir Eyraud, approché par L’Équipe, précisant que les deux hommes ont pu discuter au cours d’un déjeuner organisé début avril.
« Il a été un partenaire important »
L’ancien président de l’OM est également revenu sur le lien qui existait déjà il y a plusieurs années entre le club phocéen et Stéphane Richard, du temps de son passage à la tête d’Orange. « Il a été un partenaire important, structurant, le premier emblématique de cette nouvelle époque. Le rapport a été fluide avec lui et ses équipes, précise Eyraud. C'était courageux pour Orange de s'afficher ainsi, ce n'est pas une marque méridionale, il a pris et assumé cette décision et il y a eu beaucoup d'activations vis-à-vis de l'externe comme de l'interne. »