Frank McCourt a pris une grande décision pour l'OM : La fin de la crise est annoncée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sortir de la crise et relancer l’OM, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange. Interrogé par L’Équipe, l’homme politique Renaud Muselier estime que l’homme d’affaires américain a fait le bon choix en misant sur son ami.

Après les départs successifs de Roberto De Zerbi (en attendant celui de son remplaçant Habib Beye), Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’OM est en pleine mutation et entame un nouveau chapitre. Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, a été choisi par Frank McCourt pour prendre la tête du club. Le bon choix pour son ami Renaud Muselier, le président de la région Sud pour encore quelques mois.

Renaud Muselier valide le choix Stéphane Richard « Il m'a téléphoné en arrivant, je me suis mis à sa disposition quand il aura besoin. Mais vous savez, pour un de vos confrères, en mars, j'avais dressé le portrait-robot du futur président de l'OM : de l'expérience, capable de résister à la pression, d'adapter sa stratégie aux moyens financiers... Le profil de Stéphane, quoi ! », a confié l’homme politique auprès de L'Equipe.