Frank McCourt a pris une grande décision pour l'OM : La fin de la crise est annoncée ?

Pour sortir de la crise et relancer l’OM, Frank McCourt a décidé de faire confiance à Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange. Interrogé par L’Équipe, l’homme politique Renaud Muselier estime que l’homme d’affaires américain a fait le bon choix en misant sur son ami.
Après les départs successifs de Roberto De Zerbi (en attendant celui de son remplaçant Habib Beye), Pablo Longoria et Medhi Benatia, l’OM est en pleine mutation et entame un nouveau chapitre. Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, a été choisi par Frank McCourt pour prendre la tête du club. Le bon choix pour son ami Renaud Muselier, le président de la région Sud pour encore quelques mois.
Renaud Muselier valide le choix Stéphane Richard
« Il m'a téléphoné en arrivant, je me suis mis à sa disposition quand il aura besoin. Mais vous savez, pour un de vos confrères, en mars, j'avais dressé le portrait-robot du futur président de l'OM : de l'expérience, capable de résister à la pression, d'adapter sa stratégie aux moyens financiers... Le profil de Stéphane, quoi ! », a confié l’homme politique auprès de L'Equipe.
« Il va apporter de la stabilité à l'actionnaire et à un club qui en a besoin »
Renaud Muselier, qui a d’abord rencontré Sylvie, la grande sœur de Stéphane Richard, ancienne députée européenne, estime que l’Olympique de Marseille peut trouver de la stabilité en misant sur son ami : « On s'est connus à la Métropole, où on siégeait. Puis je me suis lié à Stéphane, qui a eu des responsabilités nationales sous différents gouvernements, a été un grand patron d'entreprise, a su gérer en finesse des crises sociale et économique à Orange. Il est calme, intelligent, très gros bosseur. Il ne dépend pas financièrement de ce poste, donc de McCourt, il aura de l'autonomie, un vrai carnet d'adresses. Il va apporter de la stabilité à l'actionnaire et à un club qui en a besoin. »