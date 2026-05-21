Neymar ne devait pas être convoqué pour la Coupe du Monde : Le scandale révélé au Brésil !

Alors que Neymar n'a pas porté le maillot du Brésil depuis trois ans, Carlo Ancelotti a tout de même décidé de le convoquer pour la prochaine Coupe du Monde. Selon la presse brésilienne, le numéro 10 de Santos a été rappelé avec la Seleção pour qu'il n'y ait pas de tensions en interne.
Transféré au PSG lors de l'été 2017, Neymar a enchainé les pépins physiques à Paris. Devenu indésirable dans la capitale française, le Brésilien a été vendu à Al Hilal à l'intersaison 2023. Mais à cause de ses problèmes de blessure, Neymar n'a pu jouer que sept matchs en Arabie Saoudite. Pour se relancer, le joueur de 34 ans a retrouvé son club formateur, Santos, le 31 janvier 2025. Toutefois, son corps a continué à lui en faire voir de toutes les couleurs.
Neymar appelé pour éviter des tensions au Brésil ?
Arrivé à Santos il y a un peu plus d'un an, Neymar continue d'être handicapé par son corps. En effet, l'international brésilien a enchainé les blessures ces derniers mois. Et alors qu'il était épargné depuis quelques semaines, Neymar vient de rechuter. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale », a annoncé Rodrigo Zogaib, coordinateur du centre de santé de Santos.
Neymar : Un accord conclu entre la CBF et le clan Ancelotti ?
Depuis près de trois ans, Neymar n'a pas joué un seul match avec le Brésil, notamment à cause de ses soucis physiques. Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la prochaine Coupe du Monde, l'ancien pensionnaire du PSG ne devait pas être appelé initialement. D'après les indiscrétions de Futebol no Rio, divulguées sur X, le sélectionneur du Brésil ne comptait pas miser sur Neymar jusqu'à ce jeudi. En effet, il était certain que le joueur de Santos allait rester à Sao Paulo cet été. Finalement, l'agent de Carlo Ancelotti aurait passé un accord avec la CBF lors des derniers échanges pour la prolongation du coach de 66 ans. Pour éviter des tensions et une énorme pression de la part des sponsors de la Fédération Brésilienne de Football, le représentant de l'Italien l'aurait convaincu d'inscrire le nom de Neymar sur sa liste.