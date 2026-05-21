Neymar ne devait pas être convoqué pour la Coupe du Monde : Le scandale révélé au Brésil !

Amadou Diawara

Alors que Neymar n'a pas porté le maillot du Brésil depuis trois ans, Carlo Ancelotti a tout de même décidé de le convoquer pour la prochaine Coupe du Monde. Selon la presse brésilienne, le numéro 10 de Santos a été rappelé avec la Seleção pour qu'il n'y ait pas de tensions en interne.

Transféré au PSG lors de l'été 2017, Neymar a enchainé les pépins physiques à Paris. Devenu indésirable dans la capitale française, le Brésilien a été vendu à Al Hilal à l'intersaison 2023. Mais à cause de ses problèmes de blessure, Neymar n'a pu jouer que sept matchs en Arabie Saoudite. Pour se relancer, le joueur de 34 ans a retrouvé son club formateur, Santos, le 31 janvier 2025. Toutefois, son corps a continué à lui en faire voir de toutes les couleurs.

Neymar appelé pour éviter des tensions au Brésil ? Arrivé à Santos il y a un peu plus d'un an, Neymar continue d'être handicapé par son corps. En effet, l'international brésilien a enchainé les blessures ces derniers mois. Et alors qu'il était épargné depuis quelques semaines, Neymar vient de rechuter. « Neymar souffre d’une légère blessure au mollet, un œdème. Mais, selon notre plan, sa convalescence lui permettra d’être apte la semaine prochaine lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale », a annoncé Rodrigo Zogaib, coordinateur du centre de santé de Santos.