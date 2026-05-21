Max Verstappen lâche temporairement la F1 : Un ancien pilote n'en revient pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Max Verstappen ne s'en est jamais caché, il est très ouvert à l'idée de participer à d'autres championnats que celui de Formule 1. C'est ainsi que le quadruple champion du monde a récemment pris part aux 24 Heures du Nürburgring sur un circuit d'une rare exigence. Ce qui impressionne l'ancien pilote de F1 David Coulthard.

Max Verstappen est l'incarnation de ce que les Anglophones appellent un racer. Amoureux du pilotage, le Néerlandais a prouvé à de plusieurs reprises qu'il n'était pas un pilote comme les autres, se passionnant pour d'autres disciplines. Il a d'ailleurs pris le départ des 24 Heures du Nürburgring la semaine dernière au volant d'une Mercedes AMG GT3. Max Verstappen, qui partageait la voiture numéro 3 avec Daniel Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, était même leader avant de connaître un souci technique qui a permis à l'autre Mercedes AMG GT3 de s'imposer. Quoi qu'il en soit, la participation du quadruple champion du monde de F1 à cette épreuve n'est pas passée inaperçue. Il faut dire qu'elle se déroule sur la Nordschleife, l'un des circuits les plus redoutables au monde, autant mythique pas sa longueur (plus de 25km) que par sa dangerosité comme en témoigne le décès de Juha Miettinen le mois dernier. De quoi impressionner David Coulthard.

«C’est un circuit effrayant» L'ancien pilote McLaren souligne effectivement la capacité de Max Verstappen à prendre des risques. Preuve de son amour pour le pilotage. « C’est un circuit effrayant. J’y ai roulé et le niveau d’engagement nécessaire pour être compétitif, pour être aux avant-postes... Malheureusement, nous avons parlé dans ce podcast il y a quelques semaines d’un pilote qui a perdu la vie sur ce même circuit. C’est la nature même du défi représenté par cette piste. Nous ne devrions pas simplement regarder cela en disant : "Max aime tellement piloter qu’il s’amuse juste le week-end" », confie David Coulthard au micro du podcast Up to Speed, rapporté par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.