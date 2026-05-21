F1 - Ferrari : Les «grands changements en interne» qui régalent Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

En difficulté la saison dernière, Ferrari a fait de gros efforts pour obtenir une monoplace satisfaisante cette année. Et cela porte ses fruits, puisque Lewis Hamilton et Charles Leclerc peuvent se battre pour les premières places. Le septuple champion du monde n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction face à des changements majeurs opérés en interne.

La saison dernière n’a pas été des plus radieuses pour Ferrari. L’écurie italienne peinait à obtenir de bons résultats et s’était alors tournée vers 2026. La Scuderia s’est très vite mise au travail pour préparer cette année. Et cela semble avoir porté ses fruits, puisque Lewis Hamilton et Charles Leclerc semblent en mesure de se battre pour les premières places avec les McLaren et les Mercedes. Le septuple champion du monde de F1 a d’ailleurs révélé des changements majeurs au sein de l’équipe, et n’a pas caché sa satisfaction face à cela.

«C’est probablement le meilleur fonctionnement que nous ayons jamais eu ensemble» « Avec l’équipe, cela a pris beaucoup de temps pour s’ajuster, des deux côtés, et la saison dernière a été difficile avec une voiture que nous ne développions plus. Cela n’a certainement pas aidé dans les relations, avec une frustration de mon côté de ne pas pouvoir en apporter plus du côté technique, d’avoir un impact sur le développement. Cela a changé pour la monoplace 2026 bien sûr. Nous avons effectué énormément de changements en interne, aussi bien dans l’équipe de course que dans notre manière de travailler à l’usine, et c’est probablement le meilleur fonctionnement que nous ayons jamais eu ensemble. Il y a peut-être un peu trop d’évènements à faire avec les sponsors, mais autrement, tout se passe vraiment très bien » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.