Deschamps déteste un ancien joueur de l’équipe de France ? «On n’est pas potes»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps mettra un terme à son règne en tant que sélectionneur de l’équipe de France cet été au terme de la Coupe du Monde, après 14 ans de bons et loyaux services. Mais il ne s’est pas fait que des amis dans cette fonction, comme en témoignent ces révélations de Samir Nasri qui affirme que Deschamps ne peut pas le voir.

C’est bientôt la fin pout Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France ! Comme il l’avait officialisé en début d’année civile 2025, le sélectionneur des Bleus quittera ses fonctions après la Coupe du Monde et sera remplacé, sauf énorme surprise de dernière minute, par Zinedine Zidane. La fin d’un long règne qui aura donc duré 14 ans pour Deschamps, mais ce long passage ne lui a pas amené que des amis dans le football : Karim Benzema, Franck Ribéry… Il s’est clashé avec plusieurs stars en équipe de France, et Samir Nasri est peut-être l’exemple le plus marquant.

Nasri balance sur son clash avec Deschamps Interrogé dans le podcast RESPECT, Nasri a lâché une anecdote pour le moins surréaliste au sujet de son embrouille avec Didier Deschamps : « Je vais te donner une anecdote que je n’ai donnée à personne. Pascal Olmeta m’appelle pour faire un match caritatif. Je lui dis que c’est avec plaisir, il me dit que c’est à Bollaert. La veille, il m’appelle. Je lui envoie un message parce que je peux pas répondre. Il me dit qu’il est désolé de me dire ça. Il me dit : "Didier Deschamps est le parrain de l’association. Il a dit que si tu venais, il ne sera pas là". J’ai dit : "Écoute Pascal, va pas te fâcher avec lui, c’est le parrain de l’association, c’est le sélectionneur de l’Équipe de France. T’inquiète pas, je le prends pas mal." Je lui ai dit que je serais là la prochaine fois qu’il a besoin de moi », a indiqué l’ancien milieu offensif de l’OM.