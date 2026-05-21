Bruno Genesio à l’OM : Le plan B déjà annoncé en cas d’échec !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le grand favori pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine alors qu’il s’apprête à quitter le LOSC, Bruno Genesio semble en excellente position. Daniel Riolo a fait le point sur l’évolution de ce dossier et évoque également un plan B pour la direction de l’OM en cas d’échec dans les discussions avec Genesio.

L’été s’annonce mouvementé à l’OM ! Habib Beye devrait, sauf rebondissement de dernière minute, être limogé par la nouvelle direction du club phocéen, et un entraîneur français serait attendu pour venir lui succéder. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance depuis quelques jours et semble faire office de priorité absolue, mais si en cas d’échec avec le coach du LOSC, l’OM aurait déjà son plan B en tête comme l’a indiqué Daniel Riolo au micro de RMC, dans l’After Foot.

« On me dit que ça va être apaisé » « J'ai l'impression qu’on a beau le répéter 1000 fois, les gens ne veulent pas comprendre comment ça marche. On a beau leur dire qu’il y a deux ou trois trucs à bien cerner à Marseille dans le rapport aux médias. On vit encore une année où tu as un entraîneur qui pète un câble parce qu'il est critiqué dans des émissions, que les réseaux sociaux ne sont pas gérés... On me dit que ça va être apaisé, mais on n’a pas de directeur sportif pour l'instant », a d’abord indiqué Daniel Riolo avant d’évoquer la piste Bruno Genesio pour l’OM, et l’alternative Christophe Galtier.