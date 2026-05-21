«Ça ne choquait personne» : Medhi Benatia fait une révélation étonnante sur les femmes des joueurs de l’OM

Alexis Brunet

Alors qu’il était jusqu’à peu le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia n’est officiellement plus lié au club phocéen. Ce mercredi, à l’occasion de la sortie du nouvel épisode de l’émission The Bridge, l’ancien joueur du Bayern Munich a d’ailleurs fait des révélations sur Marseille et notamment le traitement réservé à certaines femmes de joueurs.

Ce n’est pas encore officiel, mais ça devrait l’être bientôt. Après dix ans du côté de Brest, Grégory Lorenzi s’apprêterait à devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Ce dernier deviendrait donc le successeur de Medhi Benatia, qui a laissé le poste vacant à l’issue de la saison, même s’il aurait aimé le faire bien plus tôt.

« Tu t'occupes de tout » Medhi Benatia a décidé de quitter l’OM car, selon lui, beaucoup de choses n’allaient pas. Dans l’émission The Bridge diffusée sur YouTube, le Marocain a révélé qu’à Marseille il devait un peu tout faire, ce qui a fini par le lasser. « Tu t'occupes de tout : d'en bas, les parents qui, comme on dit, font un petit peu les poussettes avec la presse pour pouvoir pousser le gamin qui ne mérite pas de signer pro, mais ils se disent que si on fait un papier à ce moment-là, ils vont t'obliger à le signer. Si tu ne t'occupes pas de ça, ça ne va pas être traité parce qu'à Marseille, pendant des années, ça a été la république du joueur. »