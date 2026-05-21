Transfert à 20M€ : Le PSG est fixé pour son prochain phénomène !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme bon nombre d’autres clubs européens, le PSG a été cité parmi les prétendants de Gabriel Mec, jeune milieu offensif âgé de 18 ans évoluant au Grêmio. En France, le LOSC serait également intéressé et préparerait même une offre, en sachant que la formation brésilienne attendrait environ 20M€ pour se séparer de son joueur.

Après les recrutements de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo en janvier 2024, le PSG regarderait de nouveau au Brésil. A l’instar de Villarreal, du FC Séville, de Newcastle, du FC Porto et du Shakhtar Donetsk, le club de la capitale serait sur la piste de Gabriel Mec, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Grêmio.

Le LOSC également dans la course pour Gabriel Mec D’après les informations d’ESPN Brésil, le LOSC serait également entré dans la course pour recruter le milieu offensif âgé de 18 ans. Une rencontre avec le joueur et son entourage aurait été organisée jeudi dernier. Les Dogues lui auraient présenté leur projet sportif et Gabriel Mec aurait été réceptif, le club disputant la Ligue des champions la saison prochaine. Une offre de 10M€ et un contrat de cinq ans seraient même en préparation, mais pas sûr que cela suffise au Grêmio.