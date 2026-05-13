Transferts : Le PSG obligé de lâcher 20M€ pour son prochain phénomène ?

Alexis Brunet

Attiré par Julian Alvarez, le PSG chercherait à recruter l’Argentin cet été, mais cela pourrait lui coûter au minimum 150M€. Toutefois, le club de la capitale suit également d’autres joueurs qui seront plus accessibles financièrement. C’est le cas du jeune phénomène du Grêmio Porto Alegre, Gabriel Mec, pour qui un chèque de 20M€ pourrait suffire.

Le 30 mai prochain, le PSG disputera une nouvelle fois la finale de la Ligue des champions, cette fois contre Arsenal. Après cette date, la saison du club de la capitale sera terminée, mais viendra le moment préféré de Luis Campos : le mercato. Même si ce dernier n’a pas encore ouvert ses portes, le dirigeant portugais a déjà commencé à creuser certaines pistes. Les Parisiens pourraient bien se renforcer en attaque.

Le PSG suit Gabriel Mec Le PSG ferait surtout les yeux doux à Julian Alvarez pour qu’il quitte l’Atlético de Madrid cet été, mais il n’est pas le seul attaquant dans le viseur du club de la capitale. Selon les informations de RTI Esporte, le jeune joueur du Grêmio Porto Alegre, Gabriel Mec, serait également l’une des cibles parisiennes. Il n’est âgé que de 18 ans et cet attaquant qui peut évoluer aussi comme milieu offensif a inscrit un but et délivré deux passes décisives cette saison.