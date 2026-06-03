Transfert d'Estéban Lepaul : La réponse cash du Stade Rennais pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant fini 6ème de Ligue 1, le Stade Rennais disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Alors que le mercato estival s'apprête à ouvrir, les rumeurs continuent d'apparaitre à propos de l'avenir d'Estéban Lepaul. L'attaquant de Franck Haise sera-t-il toujours à Rennes la saison prochaine ? La direction bretonne a annoncé la couleur pour ce dossier.

A 26 ans, Estéban Lepaul a fini meilleur buteur de la saison de Ligue 1. En effet, l'attaquant du Stade Rennais a inscrit 21 réalisations en championnat, faisant mieux que Joaquin Panichelli et Mason Greenwood, qui complètent le podium avec 16 unités. Le Français a réalisé une très bonne saison qui n'est forcément pas passée inaperçue. Lepaul est donc courtisé à l'approche du mercato estival, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur du Côme de Cesc Fabregas, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

« On veut garder le joueur, c'est clair » Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2029, Estéban Lepaul sera-t-il toujours au Stade Rennais la saison prochaine ? Ce mercredi, pour L'Equipe, Loïc Désiré, directeur sportif du club breton, s'est prononcé sur l'avenir du buteur de Franck Haise, annonçant dans un premier temps des discussions pour une prolongation : « On a commencé à discuter pour Estéban ». A Rennes, on n'entend clairement pas se séparer de Lepaul et c'est ainsi que Loïc Désiré a ensuite ajouté : « Qu'est-ce qu'on fait si un club met 60 millions d'euros sur Lepaul ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale ».