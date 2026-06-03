Transfert d'Estéban Lepaul : La réponse cash du Stade Rennais pour son avenir

Ayant fini 6ème de Ligue 1, le Stade Rennais disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Mais avec quelle équipe ? Alors que le mercato estival s'apprête à ouvrir, les rumeurs continuent d'apparaitre à propos de l'avenir d'Estéban Lepaul. L'attaquant de Franck Haise sera-t-il toujours à Rennes la saison prochaine ? La direction bretonne a annoncé la couleur pour ce dossier.
A 26 ans, Estéban Lepaul a fini meilleur buteur de la saison de Ligue 1. En effet, l'attaquant du Stade Rennais a inscrit 21 réalisations en championnat, faisant mieux que Joaquin Panichelli et Mason Greenwood, qui complètent le podium avec 16 unités. Le Français a réalisé une très bonne saison qui n'est forcément pas passée inaperçue. Lepaul est donc courtisé à l'approche du mercato estival, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur du Côme de Cesc Fabregas, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.
« On veut garder le joueur, c'est clair »
Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2029, Estéban Lepaul sera-t-il toujours au Stade Rennais la saison prochaine ? Ce mercredi, pour L'Equipe, Loïc Désiré, directeur sportif du club breton, s'est prononcé sur l'avenir du buteur de Franck Haise, annonçant dans un premier temps des discussions pour une prolongation : « On a commencé à discuter pour Estéban ». A Rennes, on n'entend clairement pas se séparer de Lepaul et c'est ainsi que Loïc Désiré a ensuite ajouté : « Qu'est-ce qu'on fait si un club met 60 millions d'euros sur Lepaul ? On veut garder le joueur, c'est clair. On sait qu'il y a déjà eu des offres importantes par le passé qui ont été refusées par le club. Chaque décision sera collégiale ».
Quel mercato pour le Stade Rennais ?
Au-delà du dossier Estéban Lepaul, le mercato estival risque d'être animé du côté du Stade Rennais. C'est ainsi que le directeur sportif breton a notamment confié : « Il reste un rééquilibrage à faire. Côté sorties, on discute (avec Hambourg) pour Albert Grönbaek, pour Jordan James qui veut rester en Angleterre après une belle saison (à Leicester). On fera aussi le point sur la situation de Djaoui Cissé. C'est un milieu de terrain moderne qui a d'énormes qualités. Il s'est révélé au printemps 2025, en L1 et à l'Euro Espoirs, mais ça n'a pas été évident à digérer, et son départ est une possibilité ».