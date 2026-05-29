Esteban Lepaul affole le mercato : La presse italienne en remet une couche sur le phénomène du Stade Rennais

Amadou Diawara

Arrivé au Stade Rennais lors de l'été 2025, Estéban Lepaul est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'attaquant de 26 ans pourrait prendre le large lors du prochain mercato. En effet, Estéban Lepaul serait dans le viseur de Côme, de Benfica et de l'Atlético. Consciente de la situation, la direction du club breton aurait fixé son prix à 30M€.

Etincelant sous les couleurs du SCO d'Angers lors de la saison 2024-2025, Estéban Lepaul a tapé dans l'œil de la direction du Stade Rennais. A tel point que les hautes sphères bretonnes ont formulé une offre d'environ 13,5M€ pour s'attacher ses services. Une offensive qui a fait mouche. En effet, Estéban Lepaul est devenu un nouveau joueur du Stade Rennais le 28 aout 2025. Et à son arrivée au Roazhon Park, le buteur de 26 ans a paraphé un bail de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, il pourrait faire ses valises dès cet été.

Estéban Lepaul a la cote en Europe Comme l'a confirmé la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Estéban Lepaul a la cote sur le marché européen. En effet, le numéro 9 du Stade Rennais serait dans le collimateur de Côme. Toutefois, le club italien pourrait avoir du mal à finaliser le transfert du meilleur buteur de Ligue 1 (21 réalisations en 2025-2026), et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, son prix serait élevé, avoisinant les 30M€. Ensuite, Estéban Lepaul est heureux en Bretagne. Enfin, la concurrence est rude. Benfica et l'Atlético de Madrid étant notamment sur les traces du joueur. Pour ne pas arranger les affaires de Côme, Arnaud Pouille a totalement fermé la porte à un départ d'Estéban Lepaul dernièrement.