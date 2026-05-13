Gonçalo Ramos : L'indice qui confirme son départ du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'effectif du PSG pourrait bien être chamboulé dans les prochaines semaines puisque certains joueurs devraient réclamer leur départ. C'est le cas de Gonçalo Ramos. Le buteur portugais est peu utilisé et connaît une seconde partie de saison très discrète. D'ailleurs, un indice clair semble confirmer le départ de l'ancien de Benfica.

Après deux saisons très abouties, mais également très longues, le PSG pourrait bien connaître une revue d'effectif durant le mercato estival. Certains joueurs seront arrivés au bout de leur processus à Paris et réclameront leur départ afin de regagner du temps de jeu. Deux joueurs semblent particulièrement concernés par cette situation à savoir Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Avec une tendance assez claire concernant le buteur portugais.

L'intérêt du PSG pour Ramos confirme l'arrivée d'Alvarez Et pour cause, le profil de Gonçalo Ramos n'a jamais réellement convenu à Luis Enrique qui utilise des numéros 9 plus mobiles et techniques, comme en témoigne la reconversion d'Ousmane Dembélé à ce poste. Et selon les informations de L'EQUIPE, la tendance concernant l'ancien joueur de Benfica est clairement à un départ. Et un indice le prouve : l'intérêt du PSG pour Julian Alvarez. En effet, Luis Enrique adore le profil de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, et si jamais il venait à signer à Paris, Gonçalo Ramos n'aurait évidemment plus sa place.