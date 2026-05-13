Le PSG a choisi sa priorité sur le mercato, Luis Campos a commencé ses recherches !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, le PSG a mis les discussions en stand by en attendant la fin de la saison et la finale de la Ligue des champions. Mais cela n'empêche pas Luis Enrique et Luis Campos d'avoir déjà défini les contours de leur futur recrutement.

Une nouvelle fois finaliste de la Ligue des champions, le PSG a prouvé que sa stratégie fonctionnait avec son effectif actuel. Néanmoins, après deux saisons aussi intenses, Luis Enrique sait qu'il aura tout de même besoin d'apporter quelques retouches à son groupe, sans toutefois bouleverser son effectif qui possède une ossature très solide. Dans cette optique, les Parisiens ont déjà identifié leurs priorités de l'été, bien que tout s'accélèrera après la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai.

Le PSG veut un défenseur central C'est ainsi que selon les informations de L'EQUIPE, le PSG aurait fait du recrutement d'un défenseur central sa grande priorité en vue de la saison prochaine. Il faut dire que Marquinhos est vieillissant comme en témoigne la gestion de son temps de jeu avec plus d'apparitions en Ligue des champions qu'en Ligue 1. Illia Zabarnyi, recruté pour 66M€ l'été dernier, était arrivé dans cette optique, mais l'international ukrainien a déçu, poussant donc le PSG à retourner sur le marché pour trouver un défenseur central. Le repositionnement de Lucas Beraldo au milieu de terrain allège également le secteur défensif.