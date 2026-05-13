«Difficile de ne pas être dithyrambique» : L’OM va frapper très fort avec son nouveau directeur sportif !

Alors que le départ de Medhi Benatia est acté depuis plusieurs semaines, le nom de son successeur semble enfin avoir été trouvé. En effet, Grégory Lorenzi semble désormais l'immense favori pour devenir le futur directeur sportif de l'OM. Et cela semble être un très gros coup.
Cet été, tout vas changer à l'OM. Un nouveau président a déjà été nommé à savoir Stéphane Richard, mais ce n'est évidemment pas tout. En effet, l'avenir d'Habib Beye est très incertain, tandis que celui de Medhi Benatia est réglé. L'ancien international marocain va quitter ses fonctions, ce qui pousse l'OM à chercher un nouveau directeur sportif. Et selon toute vraisemblance, il s'agira de Grégory Lorenzi, actuellement en poste à Brest. Et selon David Guezennec, journaliste de Ouest-France qui suit le club entraîné par Eric Roy, l'OM va réaliser un très joli coup.
Lorenzi, le très gros coup de l'OM ?
« C’est assez difficile de ne pas être dithyrambique avec ce qu’il a fait à Brest. Quand il arrive, le club est en Ligue 2. Lorsqu’il est nommé par le président Denis Le Saint, il y a une dizaine de joueurs en reprise d’entraînement. Ensuite, il y a huit maintiens en Ligue 1 avec les différents coaches. Huit maintiens, c’est le record du club. Et maintenant, il y a aussi la Ligue des champions », lâche-t-il dans des propos accordés au Phocéen avant de poursuivre.
«Huit maintiens, c’est le record du club»
« Chaque année, il fallait réaliser une grosse vente pour que le modèle économique tienne. Il a toujours réussi à trouver ces ventes importantes. Il a surtout réussi à faire éclore des joueurs à Brest. Certains ont été très performants au club, même s’ils n’ont pas toujours confirmé ensuite ailleurs. Il recrutait des profils capables de s’intégrer dans un collectif. Le président lui disait : "Tu as tel budget, à toi de faire avec." Il bénéficiait d’une entière confiance », ajoute David Guezennec qui conclut en décrivant la personnalité de Grégory Lorenzi : « C’est quelqu’un de très discret. Il travaille énormément, mais dans l’ombre. Ce n’est pas quelqu’un qui aime les paillettes ou les sorties médiatiques. »