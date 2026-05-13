«Difficile de ne pas être dithyrambique» : L’OM va frapper très fort avec son nouveau directeur sportif !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ de Medhi Benatia est acté depuis plusieurs semaines, le nom de son successeur semble enfin avoir été trouvé. En effet, Grégory Lorenzi semble désormais l'immense favori pour devenir le futur directeur sportif de l'OM. Et cela semble être un très gros coup.

Cet été, tout vas changer à l'OM. Un nouveau président a déjà été nommé à savoir Stéphane Richard, mais ce n'est évidemment pas tout. En effet, l'avenir d'Habib Beye est très incertain, tandis que celui de Medhi Benatia est réglé. L'ancien international marocain va quitter ses fonctions, ce qui pousse l'OM à chercher un nouveau directeur sportif. Et selon toute vraisemblance, il s'agira de Grégory Lorenzi, actuellement en poste à Brest. Et selon David Guezennec, journaliste de Ouest-France qui suit le club entraîné par Eric Roy, l'OM va réaliser un très joli coup.

Lorenzi, le très gros coup de l'OM ? « C’est assez difficile de ne pas être dithyrambique avec ce qu’il a fait à Brest. Quand il arrive, le club est en Ligue 2. Lorsqu’il est nommé par le président Denis Le Saint, il y a une dizaine de joueurs en reprise d’entraînement. Ensuite, il y a huit maintiens en Ligue 1 avec les différents coaches. Huit maintiens, c’est le record du club. Et maintenant, il y a aussi la Ligue des champions », lâche-t-il dans des propos accordés au Phocéen avant de poursuivre.