«Un départ de Mbappé du Real Madrid est possible» : Walid Acherchour évoque l’impensable, «ça commence à puer»

Kylian Mbappé sort d’une saison difficile au Real Madrid, marqué par quelques pépins physiques et des polémiques. Pour Walid Acherchour, tout cela pourrait bien mener au départ de l’international français de 27 ans, arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain à l’été 2024.
Parti du PSG en 2024, Kylian Mbappé s’imaginait très certainement vivre une aventure différente au Real Madrid, sur et en dehors terrain. Pour la deuxième année de suite, l’international français totalise davantage de polémiques que de trophées chez les Merengue, qui s’apprêtent à conclure une saison blanche. Pour Walid Acherchour, ce contexte pourrait bien pousser Mbappé à plier bagage, un scénario qu’il n’exclut plus aujourd’hui.
Un départ de Kylian Mbappé ? « Plus j'y pense, plus je me dis que c'est possible »
« Au-delà de ce qui s’est passé sur le terrain, il faut aussi parler de ce qui se passe en dehors. La gestion de sa blessure, très rapidement, on a dit attention », a commencé le consultant sur le plateau du Winamax FC, listant les « trucs incompréhensibles » qui ont perturbé la saison de Kylian Mbappé et du Real Madrid : « quand il est obligé de démentir en conférence de presse alors qu’il va dans d’autres hôpitaux pour se faire soigner car il n’est pas content du traitement, ça a déjà cristallisé beaucoup de tensions entre le Real et Kylian Mbappé. La gestion de Benfica, je joue l’aller et je ne joue pas le retour, est-ce qu’il va être là sur les matches importants contre City, et il revient contre le Bayern alors qu’on nous disait une semaine avant qu’il n’était pas apte, puis une semaine après il est apte à jouer contre le Brésil avec l’équipe de France. Tout cela, ça a généré beaucoup de frustration médiatiquement. À partir du moment où t’envoie le signal que le Real Madrid ne fait pas les bonnes choses, et que toi sur le terrain, tu n’es pas à 100% ou que l’équipe n’est pas meilleure avec toi, ça commence à puer. »
« Sincèrement, ce que Mbappé envoie, c'est qu'il n'en a plus rien à cirer »
« Là, t’as deux institutions très très fortes. La PME Kylian Mbappé, et tout ce qui l’entoure, c’est très très haut dans le football aujourd’hui, et t’as le Real Madrid. Et là, qui gagne la bataille ? Si Mbappé n’arrive plus à retrouver ce qui faisait sa force : mettre des buts, être important sur le terrain, faire gagner et qualifier les équipes, là ce n'est plus la même chose, poursuit Acherchour. Je me rappelle de soucis au PSG ou avec l'équipe de France, mais comme ça allait bien pour lui, ça emportait tout. Tu pouvais parler de tout ce qu'il faisait, ça emportait tout. Mais là, ça n'emporte plus. Et surtout, il y a même des joueurs qui sont assez forts contrairement à l'équipe de France et au PSG pour se retourner contre lui. Sauf que là, il n'est pas en France mais en Espagne, et il y a eu une vie sans lui. (...) A un moment donné, Mbappé doit se battre contre les médias, son propre physique, son manque de leadership, et contre le Real Madrid et des joueurs du Real Madrid. Moi, le sentiment qu'il me donne dans sa communication, jamais de la vie je n'aurais imaginé que Mbappé parte du Real Madrid car s'il part, c'est un désaveu total. Mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est possible. C'est de plus en plus plausible et possible car ce qu'il m'envoie là, c'est "ah ouai, en gros c'est moi le problème dans votre équipe ? Vous me chi*r tous dessus ? Vous ne pouvez plus me piffrer ? Et bien je vais aller me casser à Manchester United". Là sincèrement, ce qu'il envoie, c'est qu'il n'en a plus rien à cirer ».