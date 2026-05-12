«Un départ de Mbappé du Real Madrid est possible» : Walid Acherchour évoque l’impensable, «ça commence à puer»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé sort d’une saison difficile au Real Madrid, marqué par quelques pépins physiques et des polémiques. Pour Walid Acherchour, tout cela pourrait bien mener au départ de l’international français de 27 ans, arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain à l’été 2024.

Parti du PSG en 2024, Kylian Mbappé s’imaginait très certainement vivre une aventure différente au Real Madrid, sur et en dehors terrain. Pour la deuxième année de suite, l’international français totalise davantage de polémiques que de trophées chez les Merengue, qui s’apprêtent à conclure une saison blanche. Pour Walid Acherchour, ce contexte pourrait bien pousser Mbappé à plier bagage, un scénario qu’il n’exclut plus aujourd’hui.

Un départ de Kylian Mbappé ? « Plus j'y pense, plus je me dis que c'est possible » « Au-delà de ce qui s’est passé sur le terrain, il faut aussi parler de ce qui se passe en dehors. La gestion de sa blessure, très rapidement, on a dit attention », a commencé le consultant sur le plateau du Winamax FC, listant les « trucs incompréhensibles » qui ont perturbé la saison de Kylian Mbappé et du Real Madrid : « quand il est obligé de démentir en conférence de presse alors qu’il va dans d’autres hôpitaux pour se faire soigner car il n’est pas content du traitement, ça a déjà cristallisé beaucoup de tensions entre le Real et Kylian Mbappé. La gestion de Benfica, je joue l’aller et je ne joue pas le retour, est-ce qu’il va être là sur les matches importants contre City, et il revient contre le Bayern alors qu’on nous disait une semaine avant qu’il n’était pas apte, puis une semaine après il est apte à jouer contre le Brésil avec l’équipe de France. Tout cela, ça a généré beaucoup de frustration médiatiquement. À partir du moment où t’envoie le signal que le Real Madrid ne fait pas les bonnes choses, et que toi sur le terrain, tu n’es pas à 100% ou que l’équipe n’est pas meilleure avec toi, ça commence à puer. »