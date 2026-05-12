Grégory Lorenzi à l’OM : Première révélation sur le salaire du nouveau directeur sportif

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM tient le successeur de Medhi Benatia. Proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi va finalement prendre le chemin de Marseille après dix ans passés à Brest. Le dirigeant devrait ainsi obtenir un meilleur salaire dans la cité phocéenne comme le précise La Provence dans ses colonnes du jour.

L’OM tient son nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi. Toujours au Stade Brestois et promis à l’OGC Nice, le Corse de 42 ans devrait finalement prendre la direction de la cité phocéenne selon les informations de L’Équipe. Son arrivée à Marseille serait programmée dans les prochains jours pour la signature de son contrat.

Un salaire quasi doublé par rapport à celui qui l’attendait à Nice Le dossier serait conclu à 99 % précise l’état-major phocéen à La Provence, une piste évidemment validée par Stéphane Richard. Le futur président de l’OM, qui prendra ses fonctions que le 2 juillet prochain, a fait le forcing pour l’attirer malgré l’avance de l’OGC Nice dans ce dossier. L’Équipe précise que Grégory Lorenzi aurait été convaincu par le projet marseillais et la perspective de gérer entièrement le secteur sportif. Mais comme le précise La Provence, un salaire plus important lui a également été proposé à l’OM, quasiment deux fois plus important que celui envisagé à l’OGC Nice.