Grégory Lorenzi à l’OM : Première révélation sur le salaire du nouveau directeur sportif

L’OM tient le successeur de Medhi Benatia. Proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi va finalement prendre le chemin de Marseille après dix ans passés à Brest. Le dirigeant devrait ainsi obtenir un meilleur salaire dans la cité phocéenne comme le précise La Provence dans ses colonnes du jour.
L’OM tient son nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi. Toujours au Stade Brestois et promis à l’OGC Nice, le Corse de 42 ans devrait finalement prendre la direction de la cité phocéenne selon les informations de L’Équipe. Son arrivée à Marseille serait programmée dans les prochains jours pour la signature de son contrat.
Un salaire quasi doublé par rapport à celui qui l’attendait à Nice
Le dossier serait conclu à 99 % précise l’état-major phocéen à La Provence, une piste évidemment validée par Stéphane Richard. Le futur président de l’OM, qui prendra ses fonctions que le 2 juillet prochain, a fait le forcing pour l’attirer malgré l’avance de l’OGC Nice dans ce dossier. L’Équipe précise que Grégory Lorenzi aurait été convaincu par le projet marseillais et la perspective de gérer entièrement le secteur sportif. Mais comme le précise La Provence, un salaire plus important lui a également été proposé à l’OM, quasiment deux fois plus important que celui envisagé à l’OGC Nice.
Grégory Lorenzi a du pain sur la planche
Le chantier est immense pour Grégory Lorenzi, qui devra construire un nouvel effectif après la saison ratée de l’OM et choisir un nouvel entraîneur. Nommé en février dernier, Habib Beye n’a pas rempli ses deux objectifs (la qualification en Ligue des champions et la victoire en Coupe de France) et devrait plier bagage au terme de la dernière journée de Championnat face au Stade Rennais. Les Marseillais peuvent encore espérer se qualifier en Ligue Europa, un maigre lot de consolation au vu de la saison éprouvante qui va se conclure.