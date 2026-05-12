Succession d’Habib Beye à l'OM : Le nom de Christophe Galtier encore évoqué sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lundi soir, dans le cadre des 20 ans de l’After Foot, Gilbert Brisbois était accompagné de l’équipe de l’After à Valence pour sa tournée. Daniel Riolo a évoqué le dossier du futur entraîneur de l’OM. Christophe Galtier serait une option en lieu et place d’Habib Beye, lui qui remplirait les critères de sélection. Explications.

En l’espace d’un an, les joueurs de l’OM sont bien partis pour connaître un troisième entraîneur. Roberto De Zerbi a été limogé en février dernier et remplacé par Habib Beye. Mais l’avenir semble s’assombrir dans la cité phocéenne pour l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. En guerre avec les médias avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes ces dernières semaines avec comme point d’orgue un échec pour la qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions, Beye pourrait ne pas passer l’été à Marseille.

«Un entraîneur français pour l’OM, honnêtement à part Genesio ou faire revenir Galtier, je ne vois pas de solutions » Stéphane Richard, déjà présenté par le propriétaire Frank McCourt en personne il y a plusieurs semaines comme président de l’OM qui prendra ses fonctions le 2 juillet prochain, aimerait avoir un coach français sur le banc de l’Olympique de Marseille. Et à ce jour, seulement deux options se présentent à lui d’après Daniel Riolo. Et un ex-joueur du club marseillais, à l’instar d’Habib Beye, serait l’une d’elles : Christophe Galtier. « Stéphane Richard veut un Français, il l’a dit. Un entraîneur français pour l’OM, honnêtement à part Genesio ou faire revenir Galtier, je ne vois pas de solutions. Pierre Sage ? Non ».