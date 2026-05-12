Mercato - «Je n'étais pas sûr» : Quand Steve Mandanda recalait le RC Lens pour un transfert !

Ancien joueur emblématique de l'OM, Steve Mandanda a pris sa retraite en 2025 loin de la cité phocéenne. En effet, il avait rejoint le Stade Rennais en 2022 où il a fini par raccrocher les crampons. Il explique qu'il avait pourtant des opportunités de prendre un chemin différent, notamment au RC Lens.
Ancien gardien de l'Equipe de France, Steve Mandanda a passé sa carrière quasiment entièrement en France, du Havre à Marseille en terminant à Rennes. A 40 ans, il a annoncé prendre sa retraite en septembre dernier, une décision qui a mis du temps à venir, lui qui voulait se laisser le temps de la réflexion. Il a dit non à un recrutement au RC Lens notamment.
Mandanda à la retraite, il a refusé des offres
Malgré son âge, Steve Mandanda semblait avoir encore des ambitions pour jouer en Ligue 1. Mais le Stade Rennais n'a pas donné suite et il a fini par officialiser sa retraite. « Si le Stade Rennais m'avait proposé de continuer, je serais encore en activité. La chute est d'autant plus difficile qu'à ce moment-là de ma carrière, je n'étais pas prêt à arrêter (...) Quand j'ai eu des sollicitations d'autres clubs (Le Havre, Lorient et Lens notamment), je me sentais encore bien et je doutais à nouveau. Au final, je décide de prendre ma retraite sportive car je ne me voyais pas repartir et me lancer dans un autre challenge pour un an » déclare-t-il à L'Equipe. Il n'a donc pas donné suite aux propositions de ces clubs...
Mandanda forcé de prendre sa retraite ?
Après avoir pris beaucoup de temps pour réfléchir, Steve Mandanda a fini par prendre sa retraite. Il explique ne pas avoir osé se lancer dans une nouvelle aventure dans laquelle il n'était pas sûr de briller. « Je n'étais pas sûr de pouvoir tenir toute une saison si ça se passait mal. J'ai trop de respect pour ces clubs et leurs dirigeants pour venir, prendre un chèque et les planter à un moment donné. La meilleure solution était donc de raccrocher les gants, même si je n'étais pas totalement en phase. Ce n'est pas un hasard si j'ai mis autant de temps avant de l'officialiser auprès de L'Équipe : un jour, c'était sûr, le lendemain, ça ne l'était plus. Il fallait arracher le pansement et passer à autre chose » confie-t-il.