Mercato - «Je n'étais pas sûr» : Quand Steve Mandanda recalait le RC Lens pour un transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur emblématique de l'OM, Steve Mandanda a pris sa retraite en 2025 loin de la cité phocéenne. En effet, il avait rejoint le Stade Rennais en 2022 où il a fini par raccrocher les crampons. Il explique qu'il avait pourtant des opportunités de prendre un chemin différent, notamment au RC Lens.

Ancien gardien de l'Equipe de France, Steve Mandanda a passé sa carrière quasiment entièrement en France, du Havre à Marseille en terminant à Rennes. A 40 ans, il a annoncé prendre sa retraite en septembre dernier, une décision qui a mis du temps à venir, lui qui voulait se laisser le temps de la réflexion. Il a dit non à un recrutement au RC Lens notamment.

Mandanda à la retraite, il a refusé des offres Malgré son âge, Steve Mandanda semblait avoir encore des ambitions pour jouer en Ligue 1. Mais le Stade Rennais n'a pas donné suite et il a fini par officialiser sa retraite. « Si le Stade Rennais m'avait proposé de continuer, je serais encore en activité. La chute est d'autant plus difficile qu'à ce moment-là de ma carrière, je n'étais pas prêt à arrêter (...) Quand j'ai eu des sollicitations d'autres clubs (Le Havre, Lorient et Lens notamment), je me sentais encore bien et je doutais à nouveau. Au final, je décide de prendre ma retraite sportive car je ne me voyais pas repartir et me lancer dans un autre challenge pour un an » déclare-t-il à L'Equipe. Il n'a donc pas donné suite aux propositions de ces clubs...