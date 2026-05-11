«Il y a eu de la colère», Mandanda était furieux contre le Stade Rennais et balance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois de septembre dernier, Steve Mandanda officialisait la fin de sa carrière de joueur professionnel, après avoir passé les trois dernières saisons au Stade Rennais. Une aventure que le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM se voyait poursuivre et il a avoué avoir ressenti de la colère face à la décision de ses dirigeants, qu’il comprend aujourd’hui.

Après avoir évolué pendant 20 ans au plus haut niveau, Steve Mandanda a officiellement raccroché les crampons au mois de septembre dernier. La légende de l’OM était libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais, où il évoluait depuis l’été 2022, et a vécu des moments difficiles après l’annonce de la fin de sa carrière de joueur professionnel. Une expérience qu’il a retracée dans un livre, « Les jours d’après », à paraître le 13 mai aux éditions Flammarion.

« Il y a eu de la colère car je pensais pouvoir continuer à Rennes » S’il a finalement décidé de dire stop, Steve Mandanda voulait dans un premier temps continuer et a mal vécu la décision du Stade Rennais de ne pas le conserver. « La santé mentale est un sujet important mais ce qui est sûr, c’est que je n’étais pas bien, je ne voulais voir personne. J’avais vu une interview de Samuel Umtiti sur ce thème et il avait ressenti le même manque. J’ai eu une sensation de honte sur la fin de ma carrière car je n’ai pas terminé comme je l’espérais. Il y a eu de la colère car je pensais pouvoir continuer à Rennes. Un an après, je me mets à la place du président et je comprends sa décision. Mais comme j’étais directement concerné, on a tendance à regarder son nombril et c’était difficile à digérer. J’ai eu beaucoup de variations d’humeur tout au long du livre. Je me remets très souvent en question. Cela permet de ne pas te prendre pour un autre mais cela te pollue aussi beaucoup l’esprit », a confié l’ancien international français (35 sélections) auprès du Parisien.