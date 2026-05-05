Steve Mandanda a fait une erreur qui a coûté cher à l’OM : «Des moments qui restent et qui font mal», il raconte tout des années après...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une passe, un pressing haut, une situation qui se transforme en but et la finale de la Ligue Europa 2018 basculait en faveur de l’Atletico de Madrid. Cette passe est venue du pied de Steve Mandanda qui s’en est voulu. Huit ans plus tard, le gardien iconique de l’Olympique de Marseille s’est confié sur ce fait de match qui a coûté cher à l’OM.

Le 16 mai 2018, la finale de la Ligue Europa avait lieu à Lyon. L’Atletico de Madrid d’Antoine Griezmann se mesurait à l’Olympique de Marseille de Dimitri Payet. Néanmoins, après seulement 20 minutes de jeu, le désormais meilleur buteur de l’histoire de l’Atletico profitait d’une passe dangereuse de Steve Mandanda pour Franck Zambo-Anguissa afin d’ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Dimitri Payet sortait sur blessure.

«Ce ballon là je ne dois pas le mettre» En seconde période, Antoine Griezmann faisait le break avant que Gabi ne scelle les espoirs marseillais en toute fin de match. Score final : 3 buts à 0. Mais la rencontre aurait pu être différente si Steve Mandanda n’avait pas donné un coup de main aux Colchoneros malgré lui. En interview avec le journaliste Sacha Nabet, l’actuel consultant de Canal+ s’est livré sur cet épisode douloureux. « Avec du recul, tu joues l’Atletico, une équipe qui t’attend et qui sait comment ça fonctionne… Ce ballon là je ne dois pas le mettre, parce qu’en plus on sent qu’il n’y a pas forcément cette volonté chez Franck d’avoir le ballon. Parce que forcément avec un milieu de terrain qui est très agressif et qui vient beaucoup, ce n’était clairement pas le jeu, clairement pas ».