Privé de Ligue des Champions, l'OM va vivre un scénario catastrophe ?

Ce samedi après-midi, l'OM s'est fait corriger par le FC Nantes (3-0) à la Beaujoire. Pourtant, les Canaris sont actuellement relégables. Classé septième en Ligue 1, l'OM est déjà assuré de ne pas disputer la prochaine Ligue des Champions ? Selon vous, les Marseillais seront-ils privés de toutes compétitions européennes en 2026-2027 ? A vos votes !

Pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, l' OM d' Habib Beye s'est déplacé sur la pelouse du FC Nantes : la Beaujoire . Classés 17èmes sur 18 en Ligue 1, les Canaris sont relégables. Malgré tout, la bande à Rémy Cabella s'est imposé largement face à l' OM ce samedi après-midi (3-0). Un résultat qui condamne Mason Greenwood et ses partenaires.

Avant le lancement de cette saison 2025-2026, l' OM de Frank McCourt s'est fixé l'objectif de disputer une deuxième Ligue des Champions de suite. Toutefois, les Olympiens sont classés septièmes en Ligue 1 depuis leur débâcle face au FC Nantes. A sept points du podium, les hommes d' Habib Beye sont déjà assurés de ne pas disputer la C1 en 2026-2027. L' OM n'ayant plus que deux matchs de Ligue 1 à jouer cette saison.

L'OM a deux matchs pour décrocher une place européenne

Pour rappel, les six premières places de Ligue 1 sont qualificatives directement pour une compétition européenne : les membres du podium seront en Ligue des Champions, le 4ème disputera la phase qualificative - et sera reversé en Ligue Europa en cas d'échec - le 5ème jouera la Ligue Europa, et le 6ème devra passer par les barrages de la Ligue Conférence. Actuellement 7ème, l'OM peut espérer un sacre du RC Lens en Coupe de France pour que cette place donne également accès aux barrages de la Ligue Conférence. Dans le cas où ce scénario se produit, le 8ème de Ligue 1 sera également européen, et ce, si le RC Strasbourg remporte la Ligue Conférence et occupe une place de barragiste de cette compétition en Ligue 1.

A votre avis, l'OM sera-t-il privé de toutes compétitions européennes la saison prochaine ? C'est le moment de voter !