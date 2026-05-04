Encore une mauvaise nouvelle pour Habib Beye : L’entraîneur de l’OM ne pourra pas compter sur ce joueur pour la fin de saison

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir à l’OM s’obscurcit de plus en plus et qu’il doit composer avec plusieurs absences dans son effectif, Habib Beye a appris une autre mauvaise nouvelle. Le technicien sénégalais ne pourra pas compter sur Hamed Junior Traoré, sorti sur civière samedi à Nantes (3-0) et forfait pour le reste de la saison.

À l'image de sa première saison sous les couleurs de l’OM, Hamed Junior Traoré va terminer l’exercice 2025-2026 blessé. Titularisé par Habib Beye samedi lors de la débâcle sur la pelouse du FC Nantes (3-0), l’international ivoirien (11 sélections) a dû quitter le terrain sur civière en fin de match. Le joueur âgé de 26 ans s’est effondré à la Beaujoire sans réussir à se relever et les nouvelles le concernant ne sont pas très bonnes.

Fin de saison pour Traoré, touché à l’adducteur droit En effet, d’après les informations de La Provence, on ne reverra pas Hamed Junior Traoré jouer cette saison. Ce dernier souffre d’une lésion à l’adducteur droit qui l’empêchera de participer aux deux matchs que l’OM a encore à disputer, au Havre dimanche prochain et face au Stade Rennais le 17 mai. Un forfait dont Habib Beye se serait très certainement passé, lui qui a déjà dû composer avec plusieurs absences pour le déplacement à Nantes samedi dernier.