OM : C’est terminé, Habib Beye ne veut plus de ce joueur !

Alexis Brunet

Dernièrement, le climat serait un peu tendu entre Habib Beye et certains joueurs de son vestiaire. Après le match contre l’OGC Nice, le technicien marseillais avait notamment pointé du doigt Himad Abdelli qui, selon lui, ne s’impliquerait pas assez. Laissé dans le sud de la France pour le déplacement à Nantes, le milieu de terrain algérien ne devrait plus rejouer de la saison avec le club phocéen.

Dans l’obligation de réaliser un sans-faute pour tenter d’accrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM s’est pris les pieds dans le tapis. Opposés au FC Nantes ce samedi, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés 3-0 et ont encore montré un visage inquiétant, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Les Marseillais se retrouvent actuellement à la septième place, alors qu’il ne reste que deux matchs à disputer.

Abdelli ne devrait plus rejouer pour l’OM cette saison Pour ce déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Habib Beye avait décidé de se passer des services d’Himad Abdelli. Une décision qui s’explique par le fait que le technicien attend beaucoup plus de son milieu de terrain et de plus le ton serait monté entre les deux hommes dans le vestiaire après le match contre l’OGC Nice dimanche dernier. L’international algérien avait réalisé une entrée en jeu beaucoup trop timide et il avait notamment perdu un ballon qui avait entraîné le but niçois. D’après les informations du compte X La Minute OM, le technicien marseillais aurait décidé d’aller encore plus loin, car il ne compterait plus sur l’ancien joueur du SCO pour la fin de la saison et sauf improbable retournement de situation, il ne devrait donc pas disputer la moindre minute lors des deux dernières journées.