Succession de Medhi Benatia : L’OM s'est fait recaler par un phénomène ?

Alexis Brunet

À la fin de la saison, Medhi Benatia va quitter l’OM, ce qui force donc le club phocéen à s’activer pour lui trouver un remplaçant. Marseille avait d’ailleurs une piste plutôt attractive du côté de la Premier League dernièrement, mais le directeur sportif en question a finalement décidé de ne pas s’engager avec la formation olympienne, alors qu’il avait plusieurs fois rencontré ses dirigeants.

L’OM doit sans doute attendre avec impatience que cette saison s’arrête. Les Marseillais veulent toutefois finir en beauté avec une troisième place au classement, mais cela s’annonce très compliqué. Ce samedi, les coéquipiers de Mason Greenwood se rendaient à la Beaujoire et ils sont tombés de haut. Le club phocéen s’est incliné 3-0 contre le FC Nantes et pointe actuellement à la sixième place et pourrait même passer septième en cas de victoire de l’AS Monaco face à Metz.

George Syrianos a refusé l’OM En plus des mauvais résultats, l’OM doit aussi composer avec un climat morose au sein de sa direction. Pablo Longoria est déjà parti et Medhi Benatia va faire pareil à l’issue de la saison. Le club phocéen doit donc trouver un remplaçant au Marocain et certaines pistes ont déjà été creusées D’après les informations de Foot Mercato, la formation olympienne était notamment intéressée par George Syrianos, le directeur sportif de Nottingham Forest, mais ce dernier a recalé l’OM.