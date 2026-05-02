PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est connu ? «C’est un joueur qui a un énorme potentiel»

Alexis Brunet

Alors que sa saison était déjà assez éprouvante comme ça, Lucas Chevalier s’est malheureusement blessé dernièrement et il manquera plusieurs semaines de compétition et même peut-être la Coupe du monde. Pour le remplacer, le PSG va donc faire appel à Renato Marin, qui est considéré comme un joueur avec un énorme potentiel par l’un de ses anciens coachs.

L’été dernier, Lucas Chevalier ne s’imaginait sûrement pas que sa saison serait aussi compliquée lorsqu’il a décidé de rejoindre le PSG. Arrivé en provenance du LOSC, le Français a directement hérité de la place de titulaire, mais il a progressivement dû la laisser à Matvey Safonov. L’ancien Lillois n’a pas réussi à s’imposer et de son côté le Russe s’est montré à la hauteur. Depuis un match face à Auxerre le 23 janvier, Chevalier n’a plus joué avec Paris.

Chevalier s’est blessé Lucas Chevalier ne joue plus au PSG, mais il arrive tout de même à se blesser. Il y a quelques jours, le club de la capitale a révélé que son gardien s’était blessé à l’entraînement à la cuisse droite et qu’il resterait au soin durant les prochaines semaines. Sa saison est donc probablement terminée et le Parisien pourrait même devoir faire l’impasse sur la Coupe du monde, lui qui a récemment été rétrogradé troisième portier derrière Maignan et Samba.