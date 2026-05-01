«Mauvais coéquipier» : Tensions au Real Madrid avec Kylian Mbappé ? Un journaliste balance...

Alexis Brunet

Malgré une saison très bonne d’un point de vue statistique, Kylian Mbappé ne serait pas forcément très apprécié du côté du Real Madrid. Il y aurait des tensions entre le Français et le club espagnol, car l’attaquant passé par le PSG serait notamment traité de mauvais coéquipier par le staff technique, à en croire les informations d’un journaliste espagnol.

La situation que traverse actuellement le Real Madrid est un peu compliquée. Le club espagnol va sans doute signer une nouvelle saison sans titre et forcément cela crée des tensions. Même s’il réalise un très bon exercice d’un point de vue statistique, Kylian Mbappé serait pointé du doigt par certains du côté de Madrid.

Le staff technique aurait traité Mbappé de « mauvais joueur » D’après les informations du journaliste d’ESPN Deportes Rodra, distillées lors d’un live, le staff technique du Real Madrid ne serait pas forcément content de Kylian Mbappé au point de l’avoir qualifié de « mauvais joueur » et de « mauvais coéquipier ». Cela serait peut-être une forme de réponse à l’attaquant français qui aurait une fois quitté le terrain avec un coéquipier en se moquant du staff. Le journaliste rajoute que l’ancien joueur du PSG aurait également « interpellé l’entraîneur et fait un scandale à propos d’un problème avec un membre du staff » lors d’un entraînement. Une information qui, si elle est vraie, illustre les relations compliquées entre Mbappé et le staff madrilène.